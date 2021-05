I MIRACOLI DELLA SCIENZA: RENDERE MAMMA UNA CHE POTREBBE ESSERE NONNA - NAOMI CAMPBELL E' DIVENTATA MADRE A 51 ANNI - LA TOPMODEL HA POSTATO OGGI SU INSTAGRAM UNA FOTO DEI PIEDINI DELLA SUA BAMBINA APPENA NATA: "NON C'E' AMORE PIU' GRANDE" - NAOMI NON HA LASCIATO ALTRI INDIZI - IN PASSATO AVEVA ANNUNCIATO DI VOLERSI CREARE UNA FAMIGLIA, MA SENZA FRETTA: "TANTO C'E' LA SCIENZA", AVEVA DETTO...

Dagotraduzione dal DailyMail

Naomi Campbell

Naomi Campbell, 50 anni, ha annunciato oggi su Instagram di essere diventata mamma.

La top model ha sorpreso i suoi follower condividendo una foto dei piedini della sua bambina e scrivendo che non c'era "amore più grande". Ha poi aggiunto: «Una bella piccola benedizione ha scelto me come sua madre».

Naomi Campbell 2

«Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c'è amore più grande».

La modella non ha fornito ulteriori dettagli nel post, ma ha taggato sua madre, Valerie Morris-Campbell.

Campbell aveva sempre detto di desiderare una famiglia, ma di non avere fretta, visti i progressi della scienza. Di certo, Naomi desiderava trovare prima un partner adatto. Nel 2017 aveva dichiarato: «Voglio una figura paterna. Penso sia importante».

naomi campbell 3 naomi campbell