Il quotidiano statunitense Washington Post riferisce di un professore d'ingegneria americano - Mostafa Hassanalian, di origine iraniana - impegnato in un progetto per far tornare a volare gli uccelli morti. La tecnica finora utilizzata è quanto di più artigianale si possa immaginare. Il ricercatore “smonta” i volatili - preventivamente preparati da un tassidermista - sostituisce l'imbottitura del corpo con una batteria elettrica e un piccolo motore e riattacca le ali. Poi lancia gli uccelli in aria, dove volano autonomamente per una decina di minuti fino all'esaurimento della pila, il tutto per comprendere meglio i meccanismi del volo con le ali mobili. […]

ll'inizio degli Anni '60, in piena Guerra Fredda, la CIA sperimentò degli uccelli “spioni” a propulsione nucleare intesi, almeno idealmente, a sorvolare inosservati i centri di ricerca nucleari dei sovietici, restando in aria per intere settimane. Il progetto fu abbandonato per le difficoltà tecniche allora insormontabili, ma un ampio dossier sul tema - ora desecretato - è consultabile qui. Più di recente, nel 2018, il South China Morning Post di Hong Kong ha dato notizia - con particolari e foto - dell'utilizzo da parte del Governo Cinese di stormi di colombe robotiche per la sorveglianza dei cittadini […]

