È giallo a Chioggia per il quinto uomo trovato in casa senza vita. L’ultimo in ordine di tempo è Alessandro Nordio, che fra qualche giorno avrebbe compiuto 55 anni. L’uomo viveva da solo in un appartamento a Borgo San Giovanni e a dare l’allarme sono stati i colleghi della cooperativa sociale dove lavorava da qualche tempo: non si era presentato al lavoro e non rispondeva al telefono. A quel punto i parenti sono andati a casa, trovandolo senza vita, probabilmente per un malore.

Ma non è l’unico caso. In un solo mese ad esser stati trovati senza vita in casa sono state altre quattro persone: Sandro Schiavon, Massimo Bonaldo, Alfredo Giulio e Antonello Chiereghin. Abitavano tutti da soli e avevano un’età compresa tra i 54 e i 62 anni, ad eccezione di Alfredo Giulio, che ne aveva 78.

Alcuni di loro abitavano nello stesso quartiere (Giulio e Nordio a Borgo San Giovanni) o, addirittura, nello stesso condominio (Bonaldo e Chiereghin al Piperno) e avevano pure lavorato insieme (Nordio e Bonaldo) ma queste concomitanze sarebbero facilmente spiegabili, trattandosi di una piccola città. Le indagini si concentrano sulle abitudini e frequentazioni per trovare un possibile collegamento tra le morti.

