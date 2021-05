MISTERI MARINI - TROVATO SUL FONDO DEL MAR MEDITERRANEO LO SCHELETRO DI UN ANIMALE SCONOSCIUTO - SECONDO IL SUB CHE HA EFFETTUATO LE RIPRESE, POTREBBE ESSERE MOLTO ANTICO - NESSUNO E' RIUSCITO ANCORA A STABILIRE DI CHE SPECIE SI TRATTI: E' LUNGO 30 METRI MA DALLO SCHELETRO NON SEMBREREBBE UNA BALENA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Mentre stava lavorando sul fondale marino, a circa 830 metri di profondità nel mar Mediterraneo, un subacqueo ha scoperto lo scheletro di uno strano animale. Colpito dalle dimensioni delle ossa (lunghe 30 metri), l'uomo ha inviato il video alla ricercatrice del paranormale Deborah Hatswell che lo ha postato su Youtube in cerca di risposte sull'origine dell'animale.

Nel video, si vede la lunga colonna vertebrale andare in pezzi quando il robot del sub prova ad acciuffarlo. Nessuno online è però riuscito a stabilire di quale specie si tratti.

«Le dimensioni dello scheletro non combaciano con quelle di nessun animale marino» ha detto Deborah Hatswell. «Non ci sono corrispondenze. Nessun pesce o mammifero arriva a queste dimensioni».

Secondo il sub «l'osso potrebbe essere molto antico perché ho visto molte anfore di argilla sporgere dal fango che erano lì potenzialmente da 1.000 anni».

Gli spettatori sono rimasti affascinati dal filmato subacqueo e hanno suggerito che potrebbe essere un drago marino o anche un dinosauro.

«Sapevo che i draghi erano reali ...» ha detto un utente e un secondo ha aggiunto: «Potrebbero essere i resti di un Tylosaurus, il resto potrebbe essere sotto il fondo del mare».

Un terzo utente ha ipotizzato si tratti «di uno squalo, per via del fatto che non ci sono arti (quando gli squali muoiono i loro corpi si decompongono molto rapidamente e l'intero scheletro è fatto di cartilagine, quindi la testa e le maglie sono le prime cose che si perdono)».

«Penso di aver contato sette vertebre del collo, il che lo renderebbe un mammifero e sembra che siano visibili due scapole ... possibile balena, anche se ammetto che mancano le costole, il cranio e i metacarpi», ha spiegato un quarto.