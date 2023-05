22 mag 2023 18:17

MISTERI D’ITALIA - A “REPORT” UN FUNZIONARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA SOSTIENE CHE GIUSEPPE TUMBARELLO, IL MEDICO MASSONE DI MESSINA DENARO, ERA UNA FONTE DEI SERVIZI SEGRETI E SGANCIA UNA BOMBETTA: COME MAI LA POLIZIA, CHE HA PIAZZATO LE CIMICI NELLA CASA DELLA SORELLA DI “MMD”, NON È ARRIVATA PER PRIMA AL PIZZINO SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE? IL BIGLIETTO, FONDAMENTALE PER L’ARRESTO, VERRÀ RITROVATO DAI ROS NEL DICEMBRE 2022 - MA IL PIZZINO, CHE PRIMA NON C’È E POI SÌ, SUGGERISCE UN POSSIBILE INTERVENTO DEI SERVIZI…