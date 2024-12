SULLA MISTERIOSA MALATTIA IN CONGO NON STIAMO CAPENDO UNA MAZZA – I “CENTRES FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION” DELL’AFRICA HA CHIARITO CHE BISOGNERÀ ASPETTARE ANCORA DEL TEMPO PRIMA DI CONOSCERE GLI AGENTI PATOGENI RESPONSABILI DELL'EPIDEMIA: I TEST SUI PRIMI CAMPIONI SI SONO DIMOSTRATI POCO AFFIDABILI E L’UNICA CERTEZZA È CHE UN PICCOLO NUMERO DI CAMPIONI ANALIZZATI RISULTAVA POSITIVO ALLA MALARIA – I CASI SONO SALITI A 527 E…

epidemia in congo 6

(ANSA) - Resta ancora senza un nome la malattia che sta colpendo alcune aree remote della Repubblica Democratica del Congo. Sebbene nei giorni scorsi l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia reso noto che un piccolo numero di campioni analizzati (10 su 12) risultava in gran parte positivo per la malaria, ieri una conferenza stampa dell'Africa Cdc (Centres for Disease Control and Prevention) ha chiarito che bisognerà aspettare ancora del tempo prima di conoscere l'agente o gli agenti patogeni responsabili dell'epidemia.

epidemia in congo 4

"Voglio che questo sia chiaro: a oggi né la Repubblica Democratica del Congo né l'Africa Cdc hanno dato comunicazioni su nessun patogeno responsabile di questa malattia", ha affermato il direttore generale dell'Africa Cdc Jean Kaseya. I test effettuati finora sono stati infatti inconcludenti a causa della scarsa qualità dei campioni raccolti. "I campioni sono di bassa qualità. Il sangue intero e il siero sono preservati male e alcuni presentano emolisi. Non ci sono campioni nasofarnigei.

epidemia in congo 5

Perciò penso che non otterremo nessuna informazione rilevante", ha spiegato in un messaggio diretto a Kaseya, Placide Mbala, virologo e professore all'University of Kinshasa che sta coordinando le indagini. "Stiamo ancora conducendo delle analisi preliminari ma dobbiamo aspettare nuovi campioni per determinare costa sta succedendo e identificare il potenziale patogeno", ha aggiunto Mbala. Un team è tornato sul posto, ma "ci vogliono tre giorni per arrivare da Kinshasa a Panzi", ha affermato Kaseya. "Tornerà con i campioni all'inizio della prossima settimana".

epidemia in congo 2

Intanto cresce il numero dei casi. Dall'8 dicembre sono stati registrati 111 nuovi contagi e 1 decesso. Complessivamente la conta dei casi è arrivata a 527, il 42% dei quali con meno di 5 anni. 32 i decessi ufficiali, anche se si indaga su altre 44 morti.

epidemia in congo 1 epidemia in congo 3