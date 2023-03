MISTERO NEL CARCERE DI PARIGI – GILDA AMMENDOLA, UNA DONNA ITALIANA DI 32 ANNI È STATA TROVATA IMPICCATA NEL CARCERE DELLA CAPITALE FRANCESE "FLEURY-MÉROGIS" . PER LE AUTORITÀ FRANCESI LA DONNA DI ORIGINI NAPOLETANE SI SAREBBE UCCISA MA PER LA FAMIGLIA È IMPOSSIBILE CHE LA 32ENNE SI SIA TOLTA LA VITA PERCHÈ POCHE ORE PRIMA DELLA SUA MORTE AMMENDOLA AVEVA CHIESTO DI FARSI INVIARE DELLA BIANCHERIA - MISTERO ANCHE SUL PERCHÈ LA DONNA FOSSE IN CARCERE, FORSE PER...

Estratto dell’articolo di Fulvio Bufi per il “Corriere della Sera”

gilda ammendola 4

Una donna italiana di 32 anni è stata trovata impiccata lo scorso 22 gennaio nella cella in cui era rinchiusa da appena un giorno all’interno del carcere Fleury-Mérogis di Parigi. E questa è per il momento l’unica certezza che si ha sulla sorte di Gilda Ammendola, appartenente a una famiglia di imprenditori di Portici, in provincia di Napoli, e madre di una bambina di sette anni.

In realtà le autorità francesi dubbi non ne hanno: ritengono che la donna si sia uccisa e che l’autopsia eseguita a Parigi nelle scorse settimane abbia fornito tutte le possibili conferme a questa tesi. Diversa è invece l’opinione dei familiari di Gilda e del legale al quale si sono rivolti, l’avvocato Domenico Scarpone.

carcere fleury merogis

Scartano completamente l’ipotesi del suicidio e sperano che alle stesse conclusioni arrivi l’inchiesta aperta dalla Procura di Roma, competente per le indagini su presunti reati commessi nei confronti di italiani all’estero.

Il pubblico ministero al quale è stata affidata, Eugenio Albamonte, ha aperto un fascicolo contro ignoti per induzione al suicidio e ha disposto una nuova autopsia. «E questa volta — dice l’avvocato degli Ammendola — parteciperà anche un nostro perito, cosa che invece è stata assolutamente impossibile quando l’esame medico-legale è stato eseguito in Francia».

gilda ammendola 5

I parenti di Gilda non credono che la donna si sia uccisa perché proprio il 22 gennaio scorso, quando poi in cella fu trovato il corpo ormai senza vita, ricevettero una telefonata da un funzionario del carcere che li invitava a spedire alla Ammendola un pacco con vestiario, biancheria e altri effetti personali chiesti espressamente da lei.

[…] Ciò che non trapela né dall’avvocato Scarpone né dai familiari, è perché e da chi Gilda Ammendola potrebbe essere stata uccisa. Anzi, il legale e la famiglia non forniscono nemmeno elementi utili a capire per quale motivo la donna fosse in carcere a Parigi. Né confermano le notizie che rimbalzano dalla capitale francese secondo le quali la donna sarebbe stata arrestata lo scorso luglio in aeroporto perché trovata in possesso di droga.

gilda ammendola 6

Accusata di traffico di stupefacenti, aveva ottenuto rapidamente la scarcerazione, restando però in libertà vigilata a disposizione delle autorità transalpine. Nei mesi successivi non ha quindi mai potuto lasciare Parigi, e quando il processo nei suoi confronti è arrivato a conclusione — evidentemente con una condanna — è stata nuovamente arrestata e trasferita a Fleury-Mérogis per scontare la pena. Questo accadeva il 21 gennaio. […]

gilda ammendola 1 carcere fleury merogis 1 carcere fleury merogis 2 gilda ammendola 3 gilda ammendola 2