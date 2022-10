23 ott 2022 16:38

UN MISTERO DEL CAZZO - UNA DONNA SI È IMBATTUTA IN UN ENORME PEZZO DI CARNE GRIGIASTRO SU UNA SPIAGGIA DEL QUEENSLAND. NON AVENDO IDEA DI COSA SI TRATTASSE HA POSTATO IL VIDEO SU TIKTOK SCATENANDO LE IPOTESI PIÙ FANTASIOSE, TRA CUI QUELLA CHE SIA UN PENE DI BALENA – IN SUO SOCCORSO È ARRIVATA UNA RICERCATRICE ESPERTA DI FAUNA SELVATICA CHE… - VIDEO