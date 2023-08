IL MISTERO DELL'ISOLA “CARAIBICA” IN SARDEGNA - CHI E' IL VERO PROPRIETARIO DI MAL DI VENTRE, PICCOLA ISOLA DISABITATA NELLA COSTA OVEST SARDA? - NEL 1972 FU COMPRATA DALL'INGEGNERE BRITANNICO, REX MILLER, PER 137 MILA EURO. MA, DOPO 50 ANNI DI TENTATIVI DI OTTENERE UNA LICENZA EDILIZIA PER COSTRUIRE UNA VILLA, È STATA CEDUTA PER 725 MILA EURO ALLA “LEGACY AIR LIMITED”, OSCURA FINANZIARIA DELLE BRITISH VIRGIN ISLANDS - IL SINDACO DI CABRAS: “NON SAPPIAMO NULLA DELLA NUOVA PROPRIETÀ, NESSUNO SI È FATTO VIVO”

Un paradiso in mare, un briciolo di Polinesia nel Mediterraneo. Se ne innamorò tanti anni fa un ingegnere inglese, Rex Miller, e la comprò per 137.000 euro: voleva costruirci una villa, farne il suo buen retiro.

Mal di Ventre, piccola isola disabitata della costa ovest della Sardegna, è stata poi venduta e oggi è di un’oscura finanziaria delle British Virgin Islands (Bvi), la “Legacy Air Limited” dietro la quale ci sarebbe il miliardario inglese di origine cipriota Yiannakis “John” Christodoulou. «Non sappiamo nulla della nuova proprietà, nessuno si è fatto vivo», ci dice il sindaco di Cabras, Andrea Abis. E Christodoulou non ha risposto alla nostra richiesta scritta di chiarimenti.

DA NAPOLI A PANAMA

[…] Piatta, spiagge bianchissime di sabbia e chicchi di quarzo, lunga due chilometri e mezzo e larga massimo uno, è popolata da conigli selvatici (c’è una fonte d’acqua sorgiva perenne), da aragoste e tartarughe che tatticamente si ritirano da giugno a settembre. […]

L’ingegnere inglese dopo quasi 50 anni di frustrazione edilizia ha venduto e il punto è proprio questo: oggi non si sa con certezza chi sia il vero padrone del gioiello di Cabras. […]. In mezzo c’è la storia incredibile di Mal di Ventre, compresa l’occupazione e la proclamazione dello Stato indipendente da parte di una banda di squinternati.

VENTI MALEDETTI E RELITTI

Collochiamo l’isola: guardando la cartina della Sardegna è a sinistra, più o meno a metà regione, provincia di Oristano, comune di Cabras, 10 km al largo, una delle rare isole occidentali, parte integrante dell’Area marina protetta della Penisola del Sinis. Il nome “vero” è Malu ‘Entu, ovvero l’isola dei venti maledetti (il maestrale su tutti) che in alcune stagioni dell’anno gonfiano il mare e rendono pericolosa la navigazione. I fondali sul versante occidentale sono un cimitero di relitti: navi romane, spagnole e del XX secolo, innumerevoli barche.

A 27 metri di profondità è stato scoperto un relitto romano di 36 metri affondato tra l’80 e il 50 a.C. con duemila lingotti di piombo, poco più in là c’è il relitto di un vaporetto, mentre a nord è affondato nel 1973 il Joyce, un mercantile cagliaritano. Malu ‘Entu, secondo una tesi, è diventata ufficialmente Mal di Ventre per l’errata traduzione dal dialetto dei cartografi genovesi. Sull’isola sono rimaste tracce della presenza umana fin dal neolitico; i resti di un nuraghe e di una grande casa romana del II secolo d.c., dimostrano poi che è stata stabilmente abitata per secoli.

«REPUBBLICA DI MALU ENTU»

Nell’agosto del 2008 un indipendentista sardo, Salvatore “Doddore” Meloni, sbarcò sull’isola insieme a 12 fedelissimi rivendicandone il territorio e mirando al riconoscimento internazionale come «Repubblica Indipendente di Malu Entu». Diceva che da più di 20 anni trascorreva lì gran parte del tempo e dunque era pronto ad avviare una causa civile per l’usucapione dell’isola che dal 1972 apparteneva a una società di Napoli: la Turistica Cabras. Giornali italiani ed esteri raccontarono del blitz indipendentista. Finirà cinque mesi dopo con i gommoni del Corpo Forestale e della Capitaneria di Porto di Oristano che caricano a forza gli indipendentisti e sgombrano l’isola.

UN «NO» LUNGO 50 ANNI

La società era stata costituita nel 1972 quando Miller aveva 29 anni, oggi ne ha 80. Ha provato anche con batterie di avvocati, ovviamente. Ma la battaglia al Tar e poi al Consiglio di Stato si è risolta in una Waterloo. L’isola negli anni ‘70 era stata comprata contando sul fatto che il “no” alla licenza edilizia col tempo sarebbe diventata un “ni” e poi un “sì”. A Cabras il “no” è “no” da 50 anni. Il catasto terreni registra e legittima le proprietà della società napoletana ma sull’isola non si può portare nemmeno un mattone. […]

ACQUISTATA PER 725.000 EURO

Nel frattempo, […] lui ha venduto […]. A comprarla, cioè ad acquistare il 100% della Turistica Cabras, è stata la Legacy Air Limited delle Isole Vergini che ha versato 725.000 euro su un conto della Bcc di Ronciglione e Barbarano Romano, oggi Banca Lazio Nord. Ma da allora (2017) nulla è mai trapelato sul nome del vero acquirente. La Legacy, infatti, è chiaramente una società di copertura e lo dimostra la circostanza che all’atto della compravendita i legali rappresentanti fossero due professionisti panamensi, Ernesto Castillo Cho e Luz Esperanza Rivera Chacon che fungevano da prestanome. Di chi?

LA PISTA CHRISTODOULOU

Una traccia importante viene dal professionista indicato dai panamensi per amministrare la Turistica Cabras: l’avvocato inglese Christou Christopher. Costui è il legale di decine di società britanniche che fanno capo Yiannakis Theophani “John” Christodoulou, 58 anni, residente a Montecarlo, sviluppatore immobiliare in Gran Bretagna ed Europa (uffici, residenziale, due hotel cinque stelle in centro a Londra), proprietario di Yianis Group, con un patrimonio stimato di oltre un miliardo.

Uno che può permettersi il lusso di acquistare le auto più costose e tenerle sempre in garage. O un’isola per il gusto di portarci la moglie e i 4 figli e dire: «Questa è nostra». Poi però anche Christodoulou (se davvero è lui il proprietario) dovrà chiudere l’ombrellone, sistemare la borsa frigo, infilare le infradito, salire in barca e tornare a casa perché non risulta che al comune di Cabras abbiano cambiato idea sulle licenze edilizie di Malu ‘Entu.

