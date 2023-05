UN MISTERO LUNGO SEDICI ANNI – SVOLTA NELLA SCOMPARSA DI MADDIE MCCANN: LA POLIZIA HA AVVIATO UN’IMPONENTE RICERCA DEL CORPO DELLA PICCOLA IN UN BACINO IDRICO DELL’ALGARVE, IN PORTOGALLO - PER GLI INVESTIGATORI TEDESCHI L’AREA ERA FREQUENTATA DA CRISTIAN BRUECKNER, IL DETENUTO 45ENNE CHE POTREBBE ESSERE COLLEGATO ALLO SCOMPARSA DELLA PICCOLA AVVENUTA NEL MAGGIO DEL 2007 – GLI SCAVI RIGUARDERANNO IL BOSCO E…

La polizia ha avviato una imponente ricerca del corpo di Madeleine McCann in un bacino idrico nella regione portoghese dell'Algarve. I poliziotti tedeschi stanno guidando le ricerche nel luogo piuttosto isolato che credono fosse frequentato dall'accusato Cristian Brueckner. La ricerca ufficiale inizierà domani (23 maggio) ma le strade della zona sono già chiuse dalla polizia portoghese vicino alla città di Silves. […]

Si tratta della prima operazione del genere dal 2014 a Praia da Luz, in Portogallo, dove la bimba è scomparsa. Questa volta si prevede che gli scavi riguarderanno sia i boschi attorno alla grande diga artificiale e al bacino idrico, sia nell'acqua del bacino stesso.

Gli ufficiali si concentreranno sul bacino idrico di Barragem do Arade vicino a Silves, un luogo in cui un testimone oculare avrebbe detto di aver visto una donna dare una bambina che assomigliava a Madeleine McCann a un uomo nei giorni successivi alla scomparsa del bambino. Un testimone della zona ha rivelato: "Ci sono circa due dozzine di ufficiali della Policia Judiciaria che sembrano supervisionare le cose in questa fase".

La bambina è scomparsa dalla sua camera d'albergo nell'appartamento per le vacanze di Praia da Luz il 3 maggio 2007.

[…] Cristian Brueckner, 45 anni, è attualmente dietro le sbarre per lo stupro di una donna americana avvenuto nel settembre 2005. Nell'autunno 2022, è stato accusato di diversi crimini sessuali in Algarve contro donne e bambini, tra cui lo stupro di un rappresentante delle vacanze irlandesi nel 2004 e l'abuso sessuale di una bambina di 10 anni vicino a Praia da Luz nel 2007. Non ha affrontato accuse formali per la scomparsa di Madeleine.

