SCARPE CON IL TACCO GETTATE AL MINISTERO DELLA CULTURA

Incredibile al Collegio Romano: un cassonetto usato dai ministeriali è stato riempito di vistose scarpe con tacco da donna. I fatti: a Roma la facciata del ministero della Cultura, quasi alla fine della parte che poi si conclude in piazza del Collegio Romano, vanta due secchioni dell’immondizia proprio in prossimità di una porta di servizio.

Una specie di piccola Malagrotta ministeriale, dove non esiste il concetto di raccolta differenziata e tutto finisce lì dentro, dai documenti ai vetri, senza dimenticare gli scarti dei prodotti alimentari provenienti da buffet e i cartoni che contengono le pizze avanzate. [...]

luca telese gennaro sangiuliano maria rosaria boccia - festival de libro possibile a polignano a mare

L’ex ministro della Cultura Sangiuliano ha incontrato i vertici Rai. Ma non per tornare in servizio: per contare i giorni di ferie accumulati che ancora gli spettano in qualità di ex direttore del Tg2, e che solo un’azienda (si fa per dire) come la Rai non riesce a far smaltire ai propri dipendenti.

I giorni sono 230, che secondo un associato della Fieg «sono un’assurdità che giusto Viale Mazzini, tra tutte le imprese editoriali esistenti in Italia, tollera. Ma il canone lo pagano tutti gli italiani direttamente nelle bollette, quelli della Rai mica devono andare in edicola a conquistare qualche euro ogni giorno tra i lettori». [...]

