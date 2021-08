UN MISTERO NEL MISTERO – SI È SUICIDATO LO ZIO DI SERENA FASAN, LA FARMACISTA 37ENNE DI CASTELFRANCO VENETO, TROVATA MORTA DAL MARITO AL SUO RIENTRO A CASA: IL 55ENNE SI È TOLTO LA VITA LANCIANDOSI NEL VUOTO DAL PONTE DEL TORRENTE ASTEGO E IL SUO CORPO È STATO RITROVATO DOPO ORE – I CARABINIERI STANNO INDAGANDO PER CAPIRE SE, OLTRE AL DOLORE PER LA MORTE DELLA NIPOTE, CI SIA ALTRO…

Nicola Rotari per "www.corriere.it"

Il corpo senza vita di una farmacista di 37 anni, Serena Fasan, è stato ritrovato all’interno della sua abitazione di via Ponchini, a Castelfranco Veneto (Treviso), nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 agosto. Il cadavere è stato rinvenuto dal compagno, Matteo Piva, proprietario di un pub della zona, quando è tornato a casa, attorno alle 18.30.

L’uomo ha lanciato l’allarme chiamando il 118 ma quando medico e infermieri sono giunti sul posto non hanno potuto far nulla per salvare la vita alla 37enne. Qualche ora dopo, lo zio della donna, Simone Fasan, 55 anni, si è tolto la vita. I carabinieri stanno verificando se, oltre al dolore per la morte della nipote, altri motivi lo avessero spinto a compiere questo gesto.

Esclusa la rapina

Le cause del decesso sono per ora avvolte nel giallo. Sul corpo della donna non ci sarebbero segni di violenza e su porte e finestre dell’abitazione non ci sono tracce di effrazione, gli inquirenti escludono così l’eventuale pista della rapina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Castelfranco Veneto e il nucleo di polizia scientifica. In via Ponchini è intervenuto anche il medico legale che dovrà fugare eventuali dubbi.

Il decesso potrebbe essere riconducibile, si ipotizza, a un malore ma al momento è impossibile escludere qualsiasi pista. Con ogni probabilità la procura di Treviso disporrà l’autopsia sul corpo della donna, madre di un bimbo di due anni, che dormiva nella cameretta. A pochi passi dalla salma è stato rinvenuto, sempre a terra, lo smartphone della trentasettenne, altro elemento chiave per chiarire la verità sull’episodio. Con lei anche il suo amato cane, un piccolo bulldog francese.

Il suicidio dello zio

Il giorno dopo la famiglia ha saputo che lo zio della 37enne, Simone Fasan, si era tolto la vita, gettandosi nel vuoto dal ponte del torrente Astego, al confine tra Borso e Crespano, nel territorio comunale di Pieve del Grappa. A lanciare l’allarme ai carabinieri erano stati i famigliari dell’uomo, preoccupati non riuscendo più a mettersi in contatto con lui.

L’auto dell’uomo è stata rinvenuta poco distante dal ponte da una pattuglia dei militari. Per il recupero della salma, avvenuto alle 3 di notte circa, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto e il Suem 118. A spingere l’uomo al gesto estremo potrebbe essere stato il forte choc causato dall notizia della morte della nipote.