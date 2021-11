IL MISTERO DELLA PINTA ROVESCIATA - LA PROPRIETARIA DI UN PUB INGLESE HA CONDIVISO SUI SOCIAL UN VIDEO IN CUI SI VEDE UN BICCHIERE DI BIRRA SCIVOLARE E CADERE IN AVANTI SENZA CHE NESSUNO LO TOCCASSE - SECONDO LA DONNA, IL SUO PUB SAREBBE INFESTATO DAI FANTASMI: "NON RIESCO A TROVARE UNA SPIEGAZIONE RAGIONEVOLE SUL MOTIVO PER CUI E' SUCCESSO. IL VETRO ERA SU UN TAPPETINO ANTISCIVOLO E..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

La birra cade misteriosamente

Una telecamera di sicurezza ha ripreso l’istante in cui, in un pub di Hendon, nel Sunderland, in Inghilterra, una pinta di birra scorre in avanti e poi si rovescia senza che nessuno l’abbia toccata.

La proprietaria del pub, Darla Anderson, 23 anni, che era presente al momento dell’incidente, ha detto di essere rimasta sbalordita nel vedere il bicchiere cadere. La ragazza ha raccontato che la zia, che vent’anni fa era proprietaria del locale, all’epoca diceva sempre che era infestato di fantasmi.

La birra cade misteriosamente 2

«Alcuni giorni fa è venuta una medium e ci ha detto che poteva sentire qualcosa nel pub. A quanto pare, allo spirito non piace che spazzi via il liquido in cantina, potrei averlo sconvolto facendo così». «Ricordo che stavo solo guardando la pinta e poi è caduta, c'erano solo tre o quattro di noi nel pub in quel momento».

«Non riesco a trovare alcuna spiegazione ragionevole sul motivo per cui è successo, tutti i nostri clienti non possono crederci». La signora Anderson ha controllato il filmato della CCTV dopo che la pinta è caduta e lo ha pubblicato sui suoi social media.

La birra cade misteriosamente 1

È stata anche contattata da altri che in passato hanno gestito il pub. Ha aggiunto:«L'ho pubblicato su Facebook e alcune persone hanno commentato dicendo che il bar non è in piano, quindi è semplicemente scivolato». «Ma il vetro era su un tappetino progettato per impedire che accadano cose del genere». «Non c'è proprio modo che si ribalti, quindi è molto strano che lo faccia».

«Dopo aver visto il video, la precedente padrona di casa mi ha contattato per dirmi che diceva sempre che il pub era infestato perché i bicchieri di una pinta vuoti cadevano dal bar, ma non ha mai avuto telecamere a circuito chiuso per riprenderle».

Darla Anderson

«Sono così felice che abbiamo la CCTV perché penso che nessuno mi avrebbe creduto se avessi detto loro cosa era successo».