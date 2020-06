1 giu 2020 15:18

MISTERO ROMANO: LA MOLTIPLICAZIONE DEI PESCI MORTI NEL TEVERE – CENTINAIA DI CARPE E PESCE GATTI, GONFI E IN PUTREFAZIONE, SONO STATI AVVISTATI SULLE SPONDE LE FIUME: UN’OCCASIONE GHIOTTA PER CORNACCHIE E GABBIANI CHE SI SONO RITROVATI IL PRANZO SERVITO – I PESCATORI SONO IN ALLARME: “ABBIAMO PAURA DI UNA CONTAMINAZIONE” - AL MOMENTO LE CAUSE DELLA MORIA SONO IGNOTE…