MISTERO IN SALENTO: UN FORTISSIMO BOATO È STATO AVVERTITO IN TANTISSIMI COMUNI PUGLIESI, MA L’INGV NON HA REGISTRATO NESSUN TERREMOTO. COS’È SUCCESSO? SECONDO ALCUNI, SI SAREBBE TRATTATO DI UN “BOOM SONICO” PROVOCATO DA UN AEREO MILITARE, CHE VIAGGIAVA CON UNA VELOCITÀ SUPERIORE A QUELLA DEL SUONO. MA IL GIALLO NON È RISOLTO: NEGLI STESSI MINUTI, IN GRECIA…

Da www.liberoquotidiano.it

BOOM SONICO

Quasi tutti hanno pensato a un terremoto: porte, finestre e pareti che tremono dopo un boato fortissimo. In molti si sono riversati in strada in preda al panico per non rischiare di rimanere sepolti dalle macerie.

Ma nessun movimento tellurico è stato registrato dai sistemi di monitoraggio della rete dell’INGV. Cosa hanno sentito, allora, in tantissimi comuni del Salento? Il mistero non è ancora stato svelato, ma secondo il sito inmeteo.it, si tratterebbe di un boom sonico provocato da un aereo militare in transito sui cieli della Puglia centro-meridionale che viaggiava con una velocità superiore alla velocità del suono.

BOOM SONICO 2

Il boom sonico, chiamato anche bang supersonico - spiega il sito - è il suono prodotto dal cono di Mach, generato dalle onde d’urto create da un oggetto (ad esempio un aereo) che si muove, in un fluido, con velocità superiore alla velocità del suono. Esempi di boom sonico si hanno quando un aeroplano vola a velocità superiore a quella del suono in aria, o anche quando si fa schioccare una frusta. Il suono è in questo caso prodotto dall’estremità della frusta che supera la barriera del suono.

BOOM SONICO

Mistero svelato? Non proprio, perché il sito Volcanodiscovery.com e l'Osservatorio di Atene hanno segnalato negli stessi minuti due terremoti nella vicina Grecia. Uno di essi, di magnitudo 5.4 ha scosso la Grecia settentrionale, non lontano da Salonicco, scossa avvertita anche ad Atene. La scossa è stata segnalata in mare alle 13.48, ora locale, (le 12.48 in Italia) con l'epicentro a 10 km di profondità e 23 km a sud-ovest del Monte Athos che ospita molti monasteri.