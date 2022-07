MISTERO SENZA FINE – IL DNA HA CONFERMATO CHE IL CORPO CARBONIZZATO È DEL BROKER MASSIMO BOCHICCHIO, MA RESTANO MOLTI PUNTI INTERROGATIVI SULLE ORE CHE PRECEDONO LA MORTE: CON CHI SI ERA INCONTRATO IL BROKER QUELLA MATTINA? QUALI ERANO STATI I SUOI ULTIMI CONTATTI? A PROCESSO PER ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE, BOCHICCHIO DOVEVA MILIONI AI SUOI CLIENTI, SOLDI SVANITI NELLA CONTABILITÀ DELLA SOCIETÀ KIDMAN CHE ANZICHÉ MOLTIPLICARLI LI AVEVA DISSOLTI…

La conferma arriva in mattinata: il corpo rinvenuto carbonizzato al civico 875 di via Salaria, il 19 giugno scorso, è quello di Massimo Bochicchio. Eppure per un mistero che si scioglie altri resistono.

Con chi si era incontrato il broker quella mattina? Quali erano stati i suoi ultimi contatti?

A processo per esercizio abusivo della professione (ma nel mirino dei pm anche per truffa) Bochicchio doveva milioni ai suoi clienti, soldi svaniti nella contabilità della società Kidman che anziché moltiplicarli li aveva dissolti.

L'allenatore Antonio Conte, il calciatore Stephan El Sharaawy, il suo collega Patrice Ezra ma anche procuratori sportivi (Luca Bascherini), architetti (Achille Salvagni) e luminari della medicina (Massimiliano Mariani) si auguravano di riuscire a rintracciare i propri capitali. Forse avevano creduto (o sperato) nella proposta formulata dal broker all'indomani del suo rientro forzato dall'Indonesia: risarcire al 90% le sue vittime attraverso i fondi della Interactive brokers Uk, risultata invece sconsolatamente vuota.

A volerli guardare sono molti i misteri ancora da svelare. Capitali scomparsi. Telefonate sgradevoli, per non dire minacciose, che avevano raggiunto la moglie Arianna Iacomelli nei mesi passati. Un business dal perimetro ancora incerto che aveva portato i pm a trasmettere rogatorie in diversi paesi orientali.

Ora che la genetista Paola Grammatico ha assolto il suo compito si potranno celebrare i funerali. Mentre altre novità potrebbero arrivare la prossima settimana dall'equipe di professionisti di medicina legale che hanno in carico gli approfondimenti autoptici.

Il broker, già sottoposto a misure restrittive, aveva indosso il braccialetto elettronico, ma pare fosse oltre l'itinerario autorizzato dall'autorità giudiziaria. Perché? Il diabete lo costringeva a consulti medici quotidiani ma quel giorno non erano previsti. Dunque? Il giorno successivo, avrebbe dovuto partecipare al processo nei suoi confronti in un'aula di piazzale Clodio. La morte lo ha sorpreso prima. Le sue promesse erano evaporate in una bolla. La sua fine è un mistero dai contorni sfuggenti.

