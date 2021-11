MISTERY COVID - GLI SCIENZIATI NON RIESCONO A SPIEGARSI LO "SCONCERTANTE" NUMERO DI MORTI PER COVID IN AFRICA: TROPPO POCHI! - MENTRE EUROPA E USA SONO IN GINOCCHIO PER LA QUARTA ONDATA, NONOSTANTE LE CAMPAGNE DI VACCINAZIONE, NEL CONTINENTE MENO VACCINATO AL MONDO (6% DI IMMUNIZZATI) IL VIRUS NON HA PRESO PIEDE - DIVERSI STUDI STANNO INDAGANDO PER TROVARE UNA SPIEGAZIONE A QUESTO FENOMENO...

Dagotraduzione dall’AP

Nel mercato affollato di una cittadina fuori Harare, questa settimana, Nyasha Ndou ha tenuto la sua maschera in tasca, mentre centinaia di altre persone, per lo più smascherate, si sono date a sgomitare per comprare e vendere frutta e verdura esposte su tavoli di legno e sui fogli di plastica. Come in gran parte dello Zimbabwe, qui il coronavirus viene relegato nel passato: sono tornati i raduni politici, i concerti e le riunioni domestiche.

«Il COVID-19 è sparito, quando hai sentito per l'ultima volta di qualcuno che è morto di COVID-19?» ha detto Ndou. «La maschera serve a proteggere la mia tasca», ha detto. «La polizia chiede tangenti, quindi perdo soldi se non mi muovo con una maschera». All'inizio di questa settimana, lo Zimbabwe ha registrato solo 33 nuovi casi di COVID-19 e zero decessi, in linea con un recente calo della malattia in tutto il continente, dove secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità mostrano le infezioni sono in calo da luglio.

Quando il coronavirus è emerso per la prima volta l'anno scorso, i funzionari sanitari temevano che la pandemia avrebbe colpito l'Africa, uccidendo milioni di persone. Sebbene non sia ancora chiaro quale sarà il bilancio finale di COVID-19, quello scenario catastrofico deve ancora materializzarsi nello Zimbabwe e in gran parte del continente.

Gli scienziati sottolineano che ottenere dati accurati sul COVID-19, in particolare nei paesi africani con sorveglianza irregolare, è estremamente difficile e avvertono che le tendenze in calo del coronavirus potrebbero essere facilmente invertite.

Ma c'è qualcosa di "misterioso" in corso in Africa che sta sconcertando gli scienziati, ha affermato Wafaa El-Sadr, presidente della sanità globale presso la Columbia University. «L'Africa non ha i vaccini e le risorse per combattere il COVID-19 che hanno in Europa e negli Stati Uniti, ma in qualche modo sembra andare meglio», ha detto.

Meno del 6% delle persone in Africa sono vaccinate. Per mesi, l'OMS ha descritto l'Africa come «una delle regioni meno colpite al mondo» nei suoi rapporti settimanali sulla pandemia.

Alcuni ricercatori affermano che la popolazione più giovane del continente - l'età media è di 20 anni contro i 43 dell'Europa occidentale - oltre ai tassi di urbanizzazione più bassi e alla tendenza a trascorrere del tempo all'aperto, potrebbe averle risparmiato gli effetti più letali del virus finora. Diversi studi stanno indagando se potrebbero esserci altre spiegazioni, comprese ragioni genetiche o l'esposizione ad altre malattie.

Christian Happi, direttore del Centro africano di eccellenza per la genomica delle malattie infettive presso la Redeemer's University in Nigeria, ha affermato che le autorità sono abituate a frenare le epidemie anche senza vaccini e hanno accreditato le ampie reti di operatori sanitari della comunità.

«Non si tratta sempre di quanti soldi hai o di quanto siano sofisticati i tuoi ospedali», ha detto.

Devi Sridhar, presidente della sanità pubblica globale presso l'Università di Edimburgo, ha affermato che i leader africani non hanno ottenuto il credito che meritano per aver agito rapidamente, citando la decisione del Mali di chiudere i suoi confini prima ancora dell'arrivo del COVID-19.

«Penso che ci sia un diverso approccio culturale in Africa, questi paesi si sono avvicinati al COVID con un senso di umiltà perché hanno sperimentato cose come Ebola, polio e malaria», ha detto Sridhar.

Negli ultimi mesi, il coronavirus ha colpito il Sudafrica e si stima che abbia ucciso più di 89.000 persone, di gran lunga il maggior numero di morti nel continente. Ma per ora, le autorità africane, pur riconoscendo che potrebbero esserci lacune, non segnalano un numero enorme di decessi imprevisti che potrebbero essere correlati al COVID. I dati dell'OMS mostrano che i decessi in Africa rappresentano solo il 3% del totale globale. In confronto, i decessi nelle Americhe e in Europa rappresentano il 46% e il 29%.

In Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa, il governo ha registrato finora quasi 3.000 morti tra i suoi 200 milioni di abitanti. Gli Stati Uniti registrano molti decessi ogni due o tre giorni.

I numeri bassi fanno sentire sollevati nigeriani come Opemipo Are, un 23enne di Abuja. «Hanno detto che ci saranno cadaveri per le strade e tutto il resto, ma non è successo niente del genere», ha detto.

Venerdì, le autorità nigeriane hanno avviato una campagna per espandere in modo significativo l'immunizzazione contro il coronavirus della nazione dell'Africa occidentale. I funzionari mirano a inoculare metà della popolazione prima di febbraio, un obiettivo che pensano li aiuterà a raggiungere l'immunità di gregge.

Oyewale Tomori, un virologo nigeriano che fa parte di diversi gruppi consultivi dell'OMS, ha suggerito che l'Africa potrebbe non aver nemmeno bisogno di tanti vaccini come l'Occidente. È un'idea che, sebbene controversa, secondo lui è seriamente discussa tra gli scienziati africani e ricorda la proposta fatta dai funzionari britannici lo scorso marzo per consentire al COVID-19 di infettare liberamente la popolazione per costruire l'immunità.

Ciò non significa, tuttavia, che i vaccini non siano necessari in Africa.

«Dobbiamo vaccinare tutti per prepararci alla prossima ondata», ha affermato Salim Abdool Karim, epidemiologo dell'Università sudafricana di KwaZulu-Natal, che in precedenza aveva consigliato il governo sudafricano su COVID-19. «Guardando cosa sta succedendo in Europa, la probabilità che più casi si riversino qui è molto alta».

L'impatto del coronavirus è stato anche relativamente attenuato in paesi poveri come l'Afghanistan, mentre gli esperti avevano previsto che le epidemie con il conflitto in corso si sarebbero rivelate disastrose.

Hashmat Arifi, uno studente di 23 anni di Kabul, ha affermato di non aver visto nessuno indossare una maschera da mesi, neanche durante un recente matrimonio a cui ha partecipato insieme a centinaia di ospiti. Nelle sue classi universitarie, più di 20 studenti siedono abitualmente smascherati in spazi ristretti.

«Non ho visto casi di corona ultimamente», ha detto Arifi. Finora, l'Afghanistan ha registrato circa 7.200 morti tra i suoi 39 milioni di persone, anche se sono stati effettuati pochi test durante il conflitto e il numero effettivo di casi e morti non è noto.

In Zimbabwe, i medici sono grati per la tregua da COVID-19, ma temono che sia solo temporanea.

«Le persone dovrebbero rimanere molto vigili», ha avvertito il dott. Johannes Marisa, presidente dell'Associazione medici e dentisti privati dello Zimbabwe. Teme che un'altra ondata di coronavirus colpirà lo Zimbabwe il mese prossimo. «Il compiacimento è ciò che ci distruggerà perché potremmo essere colti alla sprovvista».

