LE MISURE ANTI-COVID IMPOSTE DA XI JINPING STANNO CREANDO IL CAOS IN CINA: IL DISNEY RESORT DI SHANGHAI È STATO CHIUSO ALL'IMPROVVISO, COME MISURA PRECAUZIONALE, LASCIANDO I VISITATORI INTRAPPOLATI ALL'INTERNO DEI CANCELLI - PER LASCIARE IL PARCO DIVERTIMENTI ERA NECESSARIO MOSTRARE IL REFERTO DI UN TEST NEGATIVO. DOPO L'ANNUNCIO, È COMINCIATA LA FUGA FORSENNATA VERSO LE USCITE, LE PERSONE HANNO ABBANDONATO IMMEDIATAMENTE LE ATTRAZIONI E I NEGOZI DELLE VIE DELLO SHOPPING MA HANNO TROVATO TUTTI I GATE GIÀ BLOCCATI…

Estratto dell’articolo di Erminia Voccia per “il Messaggero”

MISURE ANTI COVID AL DISNEY RESORT DI SHANGHAI

Le rigidissime restrizioni anti Covid in Cina continuano a mettere sotto pressione cittadini e lavoratori, mentre il resto del mondo sta imparando a convivere con il virus. Lunedì mattina, intorno alle 11:30, il Disney Resort di Shanghai è stato chiuso all'improvviso, come misura precauzionale, lasciando i visitatori intrappolati all'interno dei cancelli.

MISURE ANTI COVID AL DISNEY RESORT DI SHANGHAI

Il parco aveva appena riaperto dopo quasi 3 mesi di chiusura al pubblico a seguito del severo lockdown iniziato la scorsa primavera. Nessuno poteva entrare o uscire. È stato stabilito che per lasciare il parco divertimenti sarebbe stato necessario mostrare il referto di un test negativo. Dopo l'annuncio, è cominciata la fuga forsennata verso le uscite, le persone hanno abbandonato immediatamente le attrazioni e i negozi delle vie dello shopping ma hanno trovato tutti i gate già bloccati.

MISURE ANTI COVID AL DISNEY RESORT DI SHANGHAI

Inoltre, chi ha visitato il Disney Resort a partire dal 27 ottobre è tenuto a sottoporsi a 3 test per 3 giorni consecutivi. […] Sabato scorso, a Shanghai, erano stati accertati 10 contagi trasmessi localmente. Tanto è bastato per imprigionare di nuovo i visitatori. Sempre al Disney Resort di Shanghai, un anno fa, a inizio novembre, in 34mila erano stati bloccati fino a notte fonda.

DISNEY RESORT DI SHANGHAI

Invece, a Zhengzhou, nello stabilimento della Foxconn, azienda taiwanese dove vengono prodotti gli iPhones per conto di Apple, per quasi 200mila dipendenti è stato deciso il confinamento all'interno della struttura. Così, in tantissimi, lavoratori migranti, hanno scavalcato le recinsioni in ferro per poter tornare a casa nelle città vicine. […] Ad agosto, sempre a Shanghai, dipendenti e clienti del negozio Ikea avevano tentato di scappare dopo l'imposizione di un lockdown immediato dell'edificio. La scorsa settimana, a Zhengzhou, capitale della provincia di Henan, i contagi erano stati 167, 97 in più rispetto a 7 giorni prima. Così, la metropoli da quasi 10 milioni di abitanti è finita in un confinamento parziale.

DISNEY RESORT DI SHANGHAI

[…] Foxconn ha fatto sapere che non avrebbe ostacolato queste fughe ma l'azienda si è già messa al lavoro per permettere un rientro ordinato del personale. Un rientro quanto mai necessario perché le stime relative allo stabilimento, dove vengono prodotti anche gli ultimi modelli di iPhone 14, riferiscono di un calo della produzione pari ad almeno il 30% previsto per il mese di novembre. […]

DISNEY RESORT DI SHANGHAI MISURE ANTI COVID AL DISNEY RESORT DI SHANGHAI