Paola De Carolis per il "Corriere della Sera"

Luce verde per la causa contro il principe Andrea: il giudice Lewis Kaplan di New York non ha accolto le argomentazioni dei legali del terzogenito di Elisabetta secondo i quali l'accordo per risarcimento danni raggiunto nel 2009 tra Virginia Giuffre e il pedofilo statunitense Jeffrey Epstein impediva il procedimento contro il duca per violenza sessuale.

Giuffre, vittima del traffico di giovani donne orchestrato da Epstein e la complice Ghislaine Maxwell, sostiene di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con Andrea in tre occasioni nel 2001, a Londra, a New York e sull'isola privata di Epstein, Little St James's. All'epoca aveva 17 anni, più dell'età del consenso ma comunque minorenne.

In un pronunciamento di quasi 50 pagine, Kaplan ha sottolineato che non spetta a lui decidere esattamente il significato di una clausola dell'accordo sottoscritto del 2009 con il quale Giuffre si impegnava, in cambio di 500.000 dollari, a non denunciare altri «possibili imputati». «Il dovere di questo tribunale - ha aggiunto - è di determinare se possono esserci due o più interpretazioni ragionevoli di quel documento». La legge, ha sottolineato, «proibisce al tribunale a questo punto di considerare i dubbi della difesa sulla veridicità delle accuse della signora Giuffre, anche se questi potrebbero essere ammissibili in un processo».

Si complica così ulteriormente la situazione del principe Andrea in un momento particolare: il 6 febbraio Elisabetta festeggia i 70 anni sul trono, un record nel Regno Unito per la sovrana più longeva della storia. Per l'occasione è prevista quest'estate una serie di eventi cui darà il via, il 2 giugno, il Trooping the Colour, che ogni anno segna il compleanno di Elisabetta. In Gran Bretagna, sulle isole della Manica e nei territori d'oltremare verranno accesi fari e falò in onore della sovrana. Il giorno dopo si terrà una cerimonia presso la cattedrale di St Paul's. Sabato 4 un grande concerto a Buckingham Palace.

I trascorsi del duca di York e i suoi guai con la giustizia - il processo negli Usa è al momento previsto tra settembre e novembre - rappresentano un'ombra enorme sull'immagine della famiglia reale. Nel dicembre 2019 il principe Andrea aveva rinunciato al ruolo pubblico. Vive nell'anonimato al Royal Lodge, l'abitazione nel parco di Windsor che una volta era della regina madre. Mantiene però il suo posto nella linea di successione al trono (è nono) e riceve dalla regina una stipendio annuo di circa 350.000 euro.

Sostiene di essere innocente e dice di non ricordare di aver mai incontrato Giuffre nonostante l'esistenza di una fotografia che li ritrae insieme. Ha però venduto lo chalet di Verbier che aveva acquistato con la ex moglie Sarah, si presume per far fronte ai costi della sua squadra di avvocati e, possibilmente, a un risarcimento milionario per Giuffre.

A Maxwell, trovata colpevole alla fine di dicembre di adescamento e traffico di minori, il duca era legato da un'amicizia di vecchia data. Per via di questo legame ha portato i reali a contatto con pedofili e violentatori (oltre a Maxwell ed Epstein anche Harvey Weinstein, invitato alla festa per i 18 anni della figlia di Andrea, Beatrice) spalancando per loro le porte di Balmoral, del palco reale delle corse di Ascot, di Sandringham, del castello di Windsor.

