24 apr 2022 08:10

E MO’ SO RAZZI – IL MISSILE “SATANA 2”, TESTATO QUALCHE GIORNO FA DALLA RUSSIA, SARÀ PRONTO PER ESSERE UTILIZZATO IN AUTUNNO E SARÀ DISLOCATO NELLA REGIONE DI KRASNOYARSK, IN SIBERIA – È IL PIÙ POTENTE MISSILE BALISTICO INTERCONTINENTALE RUSSO: LA SUA GITTATA È DI CIRCA 11.200 MIGLIA, QUASI 18MILA CHILOMETRI. IN PRATICA, PUÒ ARRIVARE IN GIAPPONE E NEGLI STATI UNITI. E OVVIAMENTE ANCHE IN TUTTA EUROPA - VIDEO