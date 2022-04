27 apr 2022 14:00

E MO SO' CAZZI PER BILL HWANG - L'EX MANAGER DEL CELEBRE TIGER ASIA È STATO ARRESTATO CON L'ACCUSA DI FRODE PER L'HEDGE FUND ARCHEGOS, E IN MANETTE È FINITO PURE IL CHIEF FINANCIAL OFFICER PATRICK HALLIGAN - ARCHEGOS NEL MARZO DEL 2021 È STATO COSTRETTO A LIQUIDARE 20 MILIARDI DI POSIZIONI AZIONARIE A CAUSA DELLE PERDITE CHE STAVANO MATURANDO…