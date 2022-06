3 giu 2022 17:35

E MO SO CAZZI PER L'OLIGARCA UCRAINO FILORUSSO - OLTRE ALLA CONFISCA DEI SUOI BENI MILIONARI, VIKTOR MEVDEDCHUK RISCHIA 15 ANNI DI CARCERE PER TRADIMENTO: SONO LE RICHIESTE DELL'ACCUSA, DOPO CHE L'UOMO ERA STATO ARRESTATO A KIEV A METÀ APRILE IN SEGUITO A UN MESE E MEZZO DI FUGA DAI DOMICILIARI - IL SUO NOME CIRCOLAVA COME PAPABILE PRESIDENTE DI UN GOVERNO FANTOCCIO ASSERVITO ALLA RUSSIA CHE SAREBBE STATO CREATO DOPO QUELLA CHE SEMBRAVA UNA RAPIDA VITTORIA DELL'ARMATA DI PUTIN...