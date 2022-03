LA MODA MI FA UN SAFFO! - DR. MARTENS, MAGLIE COLORATE E PANTALONI BOYFRIEND: E' L'ASCESA DELLO STILE SAFFICO - L'ULTIMA TENDENZA, SECONDO LA SCRITTRICE JILL GUTOWITZ, E' "VESTIRSI COME LESBICHE": "GLI ABITI CHE UN TEMPO ERANO IL DOMINIO DELLO STILE QUEER SONO DIVENTATI POPOLARI GRAZIE ALLE STAR. MI PIACE VEDERE CHE LE DONNE SCELGONO IL COMFORT E L'EFFICIENZA RISPETTO ALLE TRADIZIONI SARTORIALI DETTATE DAL GENERE..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

Daisy Edgar-Jones di Normal People

Dalle Dr. Martens ai gilet di maglia colorati fino ai pantaloni a gamba larga, la scrittrice Jill Gutowitz ha rivelato perché le donne eterosessuali scelgono di «vestirsi come lesbiche».

L'ultima tendenza vede celebrità come Kendall Jenner e Bella Hadid abbracciare il mondo degli abiti su misura, dei berretti e delle giacche a vento per creare un'estetica più rilassata e gender-fluid. Scrivendo su Harper's Bazaar, Gutowitz ha elencato le tendenze del 2022. Tra queste ci sono i trench in pelle, le salopette, i pantaloni a gamba larga e i mocassini, proprio come nello "stile queer".

La sua raccolta di saggi “Girls Can Kiss Now”, secondo Vogue, Marie Claire e Glamour uno dei libri più attesi del 2022 da, esamina il "mainstreaming della cultura lesbica" e come il futuro sembri sempre più strano.

Emma Watson al British Vogue

Secondo la scrittrice, ad aumentare la «visibilità queer» sono state star di alto profilo come Kirsten Stewart: «Gli abiti che un tempo erano il dominio delle donne queer sono diventati popolari sui tappeti rossi e nella moda di strada». L'autrice ha attribuito gran parte dell'aumento di popolarità a celebrità come Kirsten Stewart che, per il tour stampa del film “Spencer”, ha indossato capi come giacche di tweed, pantaloni a gamba larga e abiti a due pezzi.

Nel complesso, Gutowitz sente che questa moda deve essere "celebrata". «Mi porta grande gioia vedere le donne che scelgono il comfort e l'efficienza rispetto alle tradizioni sartoriali dittatoriali e di genere. Possiamo e dobbiamo liberarci dagli abiti che ci fanno sentire qualcosa di diverso dal nostro io più puro».

La tendenza è stata perfettamente sintetizzata da una miriade di celebrità e modelli etero, che hanno adottato lo stile negli ultimi mesi.

Kendall Jenner

All'inizio di quest'anno, mentre era in giro per Parigi, la modella Bella Hadid ha indossato un paio di culottes scure con una giacca abbinata, insieme a una cravatta rossa e occhiali da sole abbinati.

Kendall Jenner si è dimostrata una fan del gilet maglione, indossando una maglia monocromatica senza maniche e un maglione a righe di ispirazione vintage mentre passeggiava per New York.

Anche altre star hanno optato per questa tendenza, tra cui Zendaya, che quest'anno ha indossato una selezione di abiti colorati mentre promuoveva Spiderman. Alla sfilata di Parigi, l’attrice ha indossato un sorprendente abito tutto rosa di Valentino, con dettagli floreali e pantaloni a zampa.

Bella Hadid 2

L'attrice - che è anche il volto dell'ultima campagna Rendez Vous di Valentino - ha abbinato l'ensemble chic a una camicia rosa scollata che lasciava intravedere la sua scollatura. Maisie Williams ha recentemente optato per un abito oversize.

Kirsten Stewart Dua Lipa Gigi Hadid Zendaya Dakota Johnson Maisie Williams Michelle Williams