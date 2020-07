HUAWEI, GO AWAY! - È UFFICIALE: PER GLI STATI UNITI I COLOSSI CINESI HUAWEI E ZTE SONO UNA MINACCIA PER LA SICUREZZA FORMALE. LA FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION HA SANCITO IL DIVIETO FORMALE DI UTILIZZARE FONDI FEDERALI PER ACQUISTARE APPARECCHIATURE DEI DUE MARCHI ALLE SOCIETÀ STATUNITENSI: “NON PERMETTEREMO AL PARTITO COMUNISTA CINESE DI COMPROMETTERE LA NOSTRA INFRASTRUTTURA…”