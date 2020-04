MOGLIE MIA, ADDIO - A TOR BELLA MONACA UN 45ENNE LITIGA PER L’ENNESIMA VOLTA CON LA COMPAGNA, SCAPPA DI CASA E VA A VIVERE NEL BOX AUTO PER SOPRAVVIVERE ALLA QUARANTENA – IL RIFUGIO DI FORTUNA SI TROVA PERÒ VICINO AL QUADRO ELETTRICO DAL QUALE SI SPRIGIONANO LE FIAMME CHE RISCHIANO DI UCCIDERLO…

Dopo aver litigato con la moglie se ne era andato di casa. Per questo motivo un 45enne è stato ritrovato in compagnia del suo cane, all’interno del box di proprietà, nella palazzina Ater di via Santa Rita da Cascia 90. A far scoprire ai vigili del fuoco il ricovero di fortuna l’innesco di un incendio.

L’uomo a seguito dell’ennesima lite con la moglie aveva deciso di vivere nel box auto perché, non potendo entrare in contatto con altre persone a causa delle norme anticontagio, non aveva trovato altro luogo dove andare.

Il box dell’uomo non è lontano dalla zona dei quadri elettrici da dove si sono sviluppate le fiamme. Il 45enne, rimasto illeso, è stato evacuato dai vigili del fuoco e dalla polizia con una settantina di famiglie residenti nel complesso. Salvati dalle fiamme una 70enne e un uomo di 95 anni.

