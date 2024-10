LE MOLESTIE DI PUFF DADDY? TUTTI SAPEVANO E NESSUNO PARLAVA – ORA CHE IL VASO DI PANDORA È STATO SCOPERCHIATO, CONTINUA AD ALLUNGARSI LA LISTA DELLE PERSONE CHE SOSTENGONO DI ESSERE STATE ABUSATE DAL CANTANTE: ALTRE 120 PERSONE, 60 UOMINI E 60 DONNE, TRA CUI 25 MINORENNI, HANNO RIVELATO DI AVER SUBITO LE MOLESTIE DI SEAN “DIDDY” COMBS, IN CARCERE PER TRAFFICO SESSUALE. TRA DI LORO C’È ANCHE UN BIMBO DI NOVE ANNI A CUI SAREBBERO STATI OFFERTI SOLDI PER…

Estratto dell’articolo dal "Corriere della Sera"

Altre 120 persone accusano Sean «Diddy» Combs di molestie sessuali. In tante si sono fatte avanti per fare causa al gigante dell’hip-hop, attualmente detenuto in attesa di processo per le accuse di traffico sessuale. […] Si tratta di 60 uomini e 60 donne e 25 tra loro erano minorenni al momento dei fatti.

Si parla anche di un bambino di nove anni a cui sarebbero stati offerti dei soldi in cambio del suo silenzio. Erica Wolff, legale di Combs, ha affermato che l’artista «non può affrontare ogni accusa infondata in quello che è diventato un circo mediatico sconsiderato. Detto questo, Combs non vede l’ora di provare la sua innocenza […]».

Secondo l’accusa, invece, Combs avrebbe usato il suo «potere e prestigio» per indurre le vittime di sesso femminile a esibizioni sessuali elaborate e sotto l’effetto di droghe con uomini che avevano deciso di prostituirsi in alcuni specifici eventi. Uno scenario criminale che, secondo alcune fonti, non sarebbe stato in realtà che un segreto di Pulcinella.

