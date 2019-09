MOMENTO ESILARANTE ALL’OKTOBERFEST A MONACO, IN GERMANIA, DOVE L’ATTENZIONE È STATA CATALIZZATA DA UNA MONTAGNA DI LETAME DI CAVALLO ABBANDONATA IN STRADA: I PARTECIPANTI, VESTITI IN ABITI TRADIZIONALI, HANNO DOVUTO EVITARE UNA MONTAGNETTA DI CACCA E…(VIDEO)

DAGONEWS

Scena esilarante all’Oktoberfest a Monaco, in Germania, dove i partecipanti, vestiti in abiti tradizionali, hanno dovuto evitare una montagnetta di letame di cavallo abbandonata in strada.

Come si vede nelle immagini registrate da una turista, le persone hanno sfilato come da tradizione, ma quest’anno c’era da evitare uno spiacevole ricordino. Una ragazza, in particolare, ha evitato per un soffio di finire con i piedi nel letame grazie al provvidenziale intervento di un uomo che l’ha bloccata appena in tempo.

