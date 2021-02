MON DIEU, DEPARDIEU – L’ATTORE FRANCESE È DI NUOVO INDAGATO PER STUPRO E VIOLENZA SESSUALE NEI CONFRONTI DI UNA GIOVANE ATTRICE. I PRESUNTI REATI RISALIREBBERO ALL’AGOSTO DEL 2018 E SI SAREBBERO CONSUMATI NELLA CASA PARIGINA DELL’ATTORE - LA VITTIMA LA SCORSA ESTATE HA OTTENUTO LA RIAPERTURA DELL’INDAGINE, CHE IN UN PRIMO TEMPO ERA STATA ARCHIVIATA…

L’attore Gérard Depardieu, 72 anni, è indagato per «stupro» e «violenza sessuale» nei confronti di una giovane attrice. I presunti reati risalirebbero all’agosto del 2018 e, secondo quanto riporta la stampa francese citando fonti giudiziarie, si sarebbero consumati nella casa parigina dell’attore. La presunta vittima ha ottenuto la scorsa estate la riapertura dell’indagine, che in un primo tempo era stata archiviata: aveva denunciato i fatti alla gendarmeria nell’agosto del 2018, spiegando di essere stata stuprata due volte nell’abitazione di Depardieu.

L’avvocato

L’avvocato dell’attore, Herve’ Temime, contattato da France Presse ha «deplorato» la fuga di notizie e ha affermato che il suo assistito «contesta totalmente i fatti di cui è accusato». Secondo una fonte ben informata, Depardieu è un amico della famiglia della donna, con la quale non avrebbe avuto nessuna relazione professionale. La giovane era riuscita a ottenere la riapertura dell’inchiesta lo scorso agosto costituendosi parte civile, il che ha consentito la nomina pressoché automatica di un magistrato che riavviasse le indagini.

