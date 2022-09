MON DIEU! È STATA ARRESTATA DI NUOVO LA CALCIATRICE AMINA DIALLO, SOSPETTATA DI ESSERE LA MANDANTE DELL’AGGRESSIONE A KHEIRA HAMRAOUI – DOPO L’ARRESTO DI 3 UOMINI ACCUSATI DI AVERE SPRANGATO LA CENTROCAMPISTA DEL PSG, LA POLIZIA HA FATTO SCATTARE LE MANETTE PER LA COMPAGNA DI SQUADRA, CHE ERA GIÀ STATA FERMATA E RILASCIATA NEL NOVEMBRE 2021 – ALLA BASE, SECONDO GLI INQUIRENTI, CI SAREBBE UNA RIVALITÀ…

Salvatore Riggio per www.corriere.it

Ennesimo colpo di scena nel caso Kheira Hamraoui, la calciatrice del Psg assalita per strada lo scorso 4 novembre a Chatou, e colpita alle gambe con delle spranghe da uomini incappucciati. Dopo l’arresto di tre persone avvenuto mercoledì 14 settembre, stamattina – secondo fonti della polizia giudiziaria francese – Aminata Diallo, ex centrocampista del Psg, è finita nuovamente in manette.

In questo momento è sotto custodia della polizia per la seconda volta, dopo il primo arresto (poi fu liberata) del novembre 2021. Come riportano i media francesi, quasi un anno dopo, Diallo si ritrova di nuovo nel mirino degli inquirenti, che hanno indagato sulla rivalità tra le due per capire se la Diallo possa essere stata la mandante dell’aggressione. In particolare belle indagini gli agenti stanno cercando di capire se tra le due esistesse una diatriba privata o sportiva. Adesso Diallo deve spiegare ancora una volta il suo presunto coinvolgimento in questa vicenda.

La centrocampista – che ha lasciato il Psg alla fine della scorsa stagione – era già stata interrogata a lungo poco dopo l’aggressione. Naturalmente, respinse le accuse e dopo le prime indagini fu apparentemente scagionata.

Le indagini, però, non si sono di certo fermate. Anzi, sono proseguite facendo notevoli progressi, fino all’arresto dei tre uomini il 14 settembre a quello di Diallo di oggi, venerdì 16.

I fatti risalgono, come detto, al 4 novembre 2021: dopo una cena di gruppo della squadra, il Psg appunto, in un ristorante del Bois de Boulogne, Hamraoui era salita in macchina, guidata da Aminata Diallo, con Sakina Karchaoui. Dopo aver lasciato quest’ultima nella sua casa di Chatou, prima di ripartire, c’era stato l’arrivo di due uomini mascherati che avevano tirato fuori Hamraoui dalla vettura e l’avevano aggredita colpendola alle gambe.

In seguito era emersa anche l’esistenza di una relazione tra Hamraoui ed Eric Abidal, ex terzino e dirigente del Barcellona, che aveva portato al divorzio di quest’ultimo. Lo stesso Abidal a dicembre era stato interrogato dalla Procura – che indaga sul caso – in qualità di testimone.

La relazione con l’ex calciatore blaugrana ha reso la posizione di Hamraoui in squadra insostenibile, tanto che il Psg le ha comunicato qualche giorno fa di averla messa fuori dalla rosa: «Non è stato facile per noi, né per lei, ma Hamraoui non fa parte dei progetti sportivi del Psg e rimarrà così per tutta la stagione», le dichiarazioni dell’assistente del d.s., Sabrina Delannoy, senza fornire altre spiegazioni.

Hamraoui, che ha un contratto in scadenza nel 2023, ha avuto rapporti tesi con alcune compagne di club e Nazionale francese, in particolare con le attaccanti Marie-Antoinette Katoto e Kadidiatou Diani. Adesso l’ennesimo colpo di scena di questa vicenda intricata.

