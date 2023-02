SFERA METALLICA TROVATA IN UNA SPIAGGIA GIAPPONESE

[…] La palla di ferro comparsa su una spiagga giapponese che ha fatto pensare a un dispositivo di spionaggio, ha sollevato i sospetti da parte delle autorità (e meraviglia da parte del pubblico non solo nel paese del Sol Levante), alla fine non era altro che una boa.

LA SFERA ARENATA

Dopo che la sfera giallastra arrugginita, […] funzionari con caschi e tute ignifughe hanno delimitato l'area, piantando persino un cono stradale sulla sabbia per allontanare eventuali curiosi. Passata "ai raggi X", la polizia ha confermato che non si tratta di esplosivo. Era solo una grande sfera di rottami metallici. Ins[…]

LA DEMOLIZIONE

«La palla alla fine verrà demolita», ha riferito ai media giapponesi Hiroyuki Yagi, un funzionario dell'Ufficio per la gestione del fiume e della costa della prefettura di Shizuoka[…]. Le boe simili a quelle trovate in Giappone sono tipicamente realizzate in acciaio e sono spesso utilizzate per l'ormeggio delle navi nei porti o in mare. Di solito galleggiano in superficie, a differenza di altre boe che possono resistere alle pressioni dell'acqua più profonda.

