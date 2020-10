2 ott 2020 11:18

MONDO CANE - IN ARGENTINA UNA BIMBA DI 7 ANNI È STATA AZZANNATA DA UN PITBULL CHE ERA STATO ABBANDONATO DAL PADRONE: DECINE DI PERSONE SONO INTERVENUTE PER LIBERARE LA PICCOLA DALLA FAUCI DELL’ANIMALE CHE NON VOLEVA MOLLARE LA PRESA – LA PICCOLA È STATA PORTATA IN OSPEDALE PER UNA GRAVE FRATTURA SCOMPOSTA ALLA GAMBA E… - VIDEO