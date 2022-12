22 dic 2022 17:50

MONDO CANE! - LA STARTUP BRITANNICA "JOIPAW" LAVORA ALLA CREAZIONE DI VIDEOGIOCHI PER I CANI - NON SI TRATTA DI UN PASSATEMPO PER GLI ANIMALI QUANDO IL PADRONE NON È IN CASA, MA UNA TECNOLOGIA PER MANTENERE E MIGLIORARE LA COGNIZIONE DEI CANI CHE INVECCHIANO - IL GIOCO È MOLTO SIMILE A "COLPISCI LA TALPA" E I CANI DEVONO PREMERE IL MUSO SU UN TOUCHSCREEN ANTI-SALIVA…