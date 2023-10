MONDO CANE – DAVID GONZÁLEZ, UN GIOVANE CALCIATORE COLOMBIANO DI 19 ANNI, HA PERSO UNA GAMBA PER SALVARE IL SUO CANE, CHE STAVA PER ESSERE INVESTITO DA UN CAMIONCINO. HA SUBITO L'AMPUTAZIONE DELL'ARTO DOPO CHE È STATO TRAVOLTO DAL VEICOLO – ORA SU TIKTOK CONDIVIDE LE IMMAGINI DELLA SUA RIABILITAZIONE, CON ACCANTO L'ANIMALE: “NON MI SONO PENTITO DI QUANTO HO FATTO, LUI È LA MIA FAMIGLIA” – VIDEO

Estratto dell’articolo di Fulvio Cerutti per www.lastampa.it

David Gonzalez insegue il suo cane e viene investito

Una manciata di secondi. Questa breve frazione di tempo ha cambiato la vita di David González, un giovane calciatore colombiano di 19 anni. Il tempo di girare l'angolo di una strada inseguendo il suo cane e, per salvarlo da un veicolo, ed essere travolto. David si risveglia in ospedale ed è subito chiaro che la sua condizione è grave: al ragazzo viene amputata la gamba destra.

A raccontare questa storia è lo stesso David attraverso il suo canale TikTok: nei vari filmati il giovane racconta la sua passione per il calcio, gli amici e l'arrivo del cane nella sua vita quando aveva ancora pochi mesi.

[…]

David stava camminando tranquillamente con il suo cane su un marciapiede quando all'improvviso l'animale scappa al suo controllo e corre verso una strada lì vicino. Lui gli corre dietro, svolta un angolo e di fronte si trovano di fronte un camioncino. Il cane evita di essere investito, ma il ragazzo viene preso in pieno e finisce in ospedale. Lì arriva la notizia peggiore: gli devono amputare la gamba.

David Gonzalez con il suo cane

Quel video diventa virale e la storia inizia a diffondersi sui social e sui media. Nonostante la difficile situazione che sta attraversando, David non si è arrede e riesce ad accettare quanto accaduto e a riprendersi con successo. Sul suo account TikTok ha condiviso diversi video in cui mostra il suo processo di recupero, i sei mesi di fisioterapia affrontati da atleta come lui è. Ora può alzarsi dalla sedia a rotelle, camminare con le stampelle e andare su una speciale bicicletta. In tutto questo non ha mai perso il sorriso perché sa di aver fatto un gesto di un enorme importanza.

Qualcuno lo ha criticato sostenendo che il cane fosse senza guinzaglio, ma lui ha detto che così non era, ma purtroppo il suo quattrozampe è riuscito a liberarsi. David non incolpa il suo animale domestico per quello che è successo e continua a dargli tanto amore, sfoggiandolo anche sui suoi social network: "Non mi sono pentito di quanto ho fatto, lui è la mia famiglia. Quanto successo dimostra che dobbiamo vivere la vita un passo alla volta e godercela, perché questa vita se ne va molto presto e non ce ne rendiamo conto". […]

David Gonzalez con il suo cane David Gonzalez con il suo cane