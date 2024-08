MONDO CANE – SUI SOCIAL IMPAZZANO LE FOTO DEL “CHIBRADOR”, UN NUOVO INCROCIO TRA UN CHIHUAHUA E UN LABRADOR – DIETRO L'IMMAGINE TENERA DI QUESTO CANE, PERÒ, CI SONO PRATICHE DI ALLEVAMENTO ESTREMO. UNA TENDENZA PERICOLOSA, IN CUI L'ESTETICA E L'ORIGINALITÀ PREVALGONO SUL BENESSERE ANIMALE – LA FORZATURA DI ACCOPPIAMENTI TRA SPECIE CON CARATTERISTICHE FISICHE E GENETICHE TANTO DISTANTI PUÒ COMPORTARE…

Estratto dell’articolo di Noemi Penna per www.lastampa.it

Chibrador

Le immagini del raro incrocio tra un Chihuahua e un Labrador nero, soprannominato "Chibrador", stanno suscitando grande entusiasmo sui social. In molti sono già rimasti affascinati dall'aspetto insolito e adorabile del cane che sembra essere un Labrador in miniatura. Ma la realtà dietro queste pratiche di allevamento estremo merita una riflessione in più […]

Il piccolo cane nero ha la statura di un Chihuahua, ma le orecchie flosce e ripiegate che urlano Labrador. A volte vengono chiamati Labrahuahua o Chihuahuador […]

Chibrador

In questo caso non si tratta di un incrocio certificato bensì di un cane di salvataggio recuperato da un allevamento in Texas. Ma per quanto sia tenero in suo aspetto, l'entusiasmo per la novità e la rarità di questi “ibridi” rischia di incoraggiare ulteriormente una tendenza pericolosa, in cui l'estetica e l'originalità prevalgono sul benessere animale.

La forzatura di accoppiamenti tra cani con caratteristiche fisiche e genetiche tanto distanti può comportare gravi rischi per la salute degli animali coinvolti. Le differenze estreme di taglia, ad esempio, possono portare a complicazioni durante la gestazione e il parto, oltre a creare potenziali problemi di salute per il cucciolo stesso, che potrebbe ereditare difetti strutturali o soffrire di condizioni croniche a causa delle incompatibilità genetiche. […]

Chibrador Chibrador Chibrador - incrocio tra labrador e Chihuahua