Estratto dell’articolo del “New York Times” - dalla rassegna stampa estera di “Eprcomunicazione”

protesta in kenya 9

Come un tornado che si estende in tutto il mondo e che si abbatte con scarsa prevedibilità, le profonde ansie economiche stanno lasciando una scia di disordini politici e di violenza sia nei Paesi poveri che in quelli ricchi.

In Kenya, una nazione che sta soffrendo per il debito, la scorsa settimana le proteste per un aumento delle tasse proposto hanno provocato decine di morti, rapimenti di dimostranti e un Parlamento parzialmente bruciato.

colpo di stato in bolivia 8

Nello stesso momento in Bolivia, dove i residenti hanno fatto la fila per il gas a causa della scarsità, un generale militare ha guidato un tentativo di colpo di stato fallito, dicendo che il presidente, un ex economista, deve "smettere di impoverire il nostro Paese", poco prima che un camion blindato piombasse sul palazzo presidenziale.

In Francia, dopo mesi di blocchi stradali da parte degli agricoltori arrabbiati per i bassi salari e l'aumento dei costi, il partito di estrema destra ha registrato un'impennata di consensi al primo turno delle elezioni parlamentari lampo di domenica, portando il suo marchio di politica nazionalista e anti-immigrati, da tempo tabù, alle soglie del potere.

marine le pen jordan bardella - elezioni in francia

Le cause, il contesto e le condizioni alla base di questi sconvolgimenti variano molto da Paese a Paese. Ma un filo conduttore è evidente: l'aumento delle disuguaglianze, la diminuzione del potere d'acquisto e la crescente ansia che la prossima generazione stia peggio di quella attuale.

Il risultato è che i cittadini di molti Paesi che si trovano ad affrontare prospettive economiche negative hanno perso fiducia nella capacità dei loro governi di farcela e stanno reagendo.

[…]

protesta in kenya 23

Negli ultimi mesi, i timori economici hanno scatenato proteste in tutto il mondo che a volte sono diventate violente, anche in Paesi ad alto reddito con economie stabili come la Polonia e il Belgio, ma anche in quelli che stanno lottando con un debito fuori controllo, come Argentina, Pakistan, Tunisia, Angola e Sri Lanka.

Venerdì il presidente dello Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha indicato il Kenya e ha avvertito: "Se non si stabilisce una stabilità economica in Sri Lanka, potremmo andare incontro a disordini simili".

Anche negli Stati Uniti, dove l'economia si è dimostrata resistente, le ansie economiche sono in parte alla base del potenziale ritorno di Donald J. Trump, che ha spesso adottato una retorica autoritaria. In un recente sondaggio, la maggior parte degli elettori americani ha dichiarato che l'economia è la questione più importante delle elezioni.

colpo di stato in bolivia 11

Quest'anno le elezioni nazionali in più di 60 Paesi hanno focalizzato l'attenzione sul processo politico, invitando i cittadini a esprimere il proprio malcontento.

[…]

La pandemia ha bloccato il commercio, cancellato i redditi e creato un caos nella catena di approvvigionamento che ha causato la carenza di qualsiasi cosa, dai semiconduttori alle scarpe da ginnastica. In seguito, quando la vita è tornata alla normalità, le fabbriche e i rivenditori non sono stati in grado di soddisfare la domanda repressa, facendo lievitare i prezzi.

protesta in kenya 27

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha dato un'ulteriore scossa, facendo schizzare i prezzi di petrolio, gas, fertilizzanti e generi alimentari nella stratosfera.

Le banche centrali hanno cercato di contenere l'inflazione aumentando i tassi di interesse, che a loro volta hanno compresso ulteriormente le imprese e le famiglie.

Sebbene l'inflazione sia diminuita, il danno è stato fatto. I prezzi rimangono alti e in alcuni luoghi il costo del pane, delle uova, dell'olio da cucina e del riscaldamento domestico è due, tre o addirittura quattro volte superiore rispetto a qualche anno fa.

Come al solito, i paesi più poveri e vulnerabili sono stati i più colpiti. I governi, già strangolati da prestiti che non potevano permettersi, hanno visto crescere il costo del debito con l'aumento dei tassi di interesse. In Africa, metà della popolazione vive in nazioni che spendono più per il pagamento degli interessi che per la salute o l'istruzione.

[…]

colpo di stato in bolivia 10

Dopo aver pagato un'obbligazione da 2 miliardi di dollari a giugno, il Kenya ha cercato di aumentare le tasse. Poi la situazione è degenerata.

Migliaia di manifestanti hanno invaso il Parlamento di Nairobi. Secondo i gruppi di difesa dei diritti, almeno 39 persone sono state uccise e 300 ferite negli scontri con la polizia. Il giorno dopo, il presidente William Ruto ha ritirato la proposta di legge che prevedeva un aumento delle tasse.

Nello Sri Lanka, bloccato da un debito di 37 miliardi di dollari, "la gente è semplicemente distrutta", ha detto Jayati Ghosh, economista dell'Università del Massachusetts Amherst, dopo una recente visita alla capitale Colombo. Le famiglie saltano i pasti, i genitori non possono permettersi le rette scolastiche o la copertura medica e un milione di persone ha perso l'accesso all'elettricità nell'ultimo anno a causa di aumenti inaccessibili dei prezzi e delle tasse. La polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere le proteste.

MARINE LE PEN - JORDAN BARDELLA - EMMANUEL MACRON - MEME BY EDOARDO BARALDI

In Pakistan, l'aumento del costo della farina e dell'elettricità ha scatenato un'ondata di manifestazioni che, iniziata nel Kashmir, si è estesa questa settimana a quasi tutte le principali città. I commercianti hanno chiuso i loro negozi lunedì, bloccando le strade e bruciando le bollette dell'elettricità.

[…]

Il Pakistan è fortemente indebitato con una serie di creditori internazionali e vuole aumentare le entrate fiscali del 40% per cercare di ottenere un salvataggio fino a 8 miliardi di dollari dal Fondo Monetario Internazionale - il suo prestatore di ultima istanza - per evitare il default.

protesta in kenya 6

Nessun Paese ha un programma di prestiti del FMI più grande dell'Argentina: 44 miliardi di dollari. Decenni di cattiva gestione economica da parte di una successione di leader argentini, compresa la stampa di denaro per pagare le bollette, hanno reso l'inflazione una lotta costante. Quest'anno i prezzi sono quasi quadruplicati rispetto al 2023. Gli argentini ora usano i dollari statunitensi invece dei pesos argentini per i grandi acquisti come le case, nascondendo pile di banconote da 100 dollari nelle giacche o nei reggiseni.

Le turbolenze economiche hanno portato gli elettori a novembre a eleggere presidente Javier Milei, un sedicente "anarco-capitalista" che ha promesso di tagliare la spesa pubblica. Ha tagliato migliaia di posti di lavoro, ridotto i salari e congelato i progetti infrastrutturali, imponendo misure di austerità che superano anche quelle che l'I.M.F. ha richiesto nei suoi tentativi di aiutare il Paese a sistemare le proprie finanze. Nei suoi primi sei mesi di vita, il tasso di povertà è salito alle stelle.

luis arce

Molti argentini stanno reagendo. Scioperi in tutto il Paese hanno chiuso aziende e cancellato voli, e le proteste hanno intasato le piazze di Buenos Aires. Il mese scorso, durante una manifestazione davanti al Congresso argentino, alcuni manifestanti hanno lanciato sassi o incendiato auto. La polizia ha risposto con proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Diversi legislatori dell'opposizione sono rimasti feriti negli scontri.

[…]

Nel complesso, gli europei hanno percepito che i loro salari non sono più all'altezza di quelli di un tempo. L'inflazione ha raggiunto quasi l'11% a un certo punto nel 2022, intaccando i redditi. Secondo un recente sondaggio, circa un terzo dei cittadini dell'Unione Europea ritiene che il proprio tenore di vita diminuirà nei prossimi cinque anni.

marine le pen

Quest'anno sono scoppiate proteste in Grecia, Portogallo, Belgio e Germania. A marzo, fuori Berlino, gli agricoltori hanno sparso letame su un'autostrada, causando diversi incidenti. In Francia, hanno bruciato fieno, scaricato letame nel municipio di Nizza e appeso la carcassa di un cinghiale fuori da un ufficio di ispezione del lavoro ad Agen.

Come ha dichiarato il capo del sindacato degli agricoltori francesi al New York Times: "È la fine del mondo contro la fine del mese".

Le ansie economiche si aggiungono alle divisioni tra abitanti delle campagne e delle città, tra lavoratori non qualificati e lavoratori con un'istruzione universitaria, tra tradizionalisti religiosi e laici. In Francia, Italia, Germania e Svezia, i politici di estrema destra hanno sfruttato questa insoddisfazione per promuovere programmi nazionalisti e anti-immigrati.

colpo di stato in bolivia 12

La crescita sta rallentando in tutto il mondo, rendendo più difficile trovare soluzioni. "Stanno accadendo cose terribili anche in Paesi dove non ci sono proteste", ha detto Ghosh, economista dell'Università del Massachusetts Amherst, "ma le proteste fanno svegliare tutti".

marine le pen 2