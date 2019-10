GILETTI VISUALIZZA MA NON RISPONDE - ELIANA MICHELAZZO FRIGNA PERCHÉ UN GIORNALISTA DI ''NON È L'ARENA'' L'HA SEGUITA CON UNA TELECAMERA NASCOSTA, FACENDOLE RACCONTARE LA SUA VERSIONE SU PAMELA PERRICCIOLO - E POI SE LA PRENDE CON LA PRATI: ''SONO ANDATA SEMPRE A PARLARE A NOME SUO, CHE SAPEVA TUTTO, L’HO SEMPRE DIFESA PER GIUSTIFICARE I SUOI DEBITI E PER DIFENDERE LA SUA BUONA FEDE E LEI INVECE CHE FA? MI METTE SULLO STESSO PIANO DELLA PERRICCIOLO''