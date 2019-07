MONOPATTINO KILLER – NEL REGNO UNITO MUORE LA CELEBRE YOUTUBER EMILY HARTRIDGE IN UN INCIDENTE CONTRO UN CAMION – LA PRESENTATRICE È STATA TRAVOLTA A LONDRA, NON MOLTO LONTANO DA CASA SUA, MENTRE SI STAVA DIRIGENDO A GREEN PARK PER PARTECIPARE A UN CONVEGNO SU DONNE E SANITÀ MENTALE - A MORTE DI EMILY HARTRIDGE RIACCENDE LA POLEMICA SULL’USO DEI MONOPATTINI ELETTRICI IN CITTÀ… - VIDEO

ANTONELLO GUERRERA per repubblica.it

È la prima vittima accertata in Regno Unito che coinvolge un guidatore di un monopattino elettrico, e la vittima era una persona oltremanica molto conosciuta: si chiamava Emily Hartridge, aveva 35 anni ed era una delle più famose YouTuber inglesi, con quasi 500mila fan sul canale di video e altre quasi 50mila su Instagram.

Hartridge è stata travolta ieri da un camion nel quartiere di Battersea, a Londra, non molto lontano da casa sua, mentre si stava dirigendo a Green Park (al centro della capitale) per partecipare a un convegno su donne e sanità mentale. Proprio questi erano alcuni dei temi che Emily, sempre con il suo meraviglioso sorriso, trattava sui social network, oltre a una serie di puntate su "come spiegare qualsiasi cosa in dieci lezioni”.

Prima del tragico incidente di sabato, Emily ha postato su Instagram un messaggio contro il sessismo, dopo aver ricevuto delle offese da un utente in questo senso. Un altro tema ricorrente dei suoi post, di recente, sono stati i suoi sforzi per avere un figlio con il suo compagno ventisettenne Jake Hazell, ragion per cui aveva annunciato di recente anche di aver congelato i suoi ovuli. Tre anni fa, poi, ironia della sorte, aveva inscenato il suo funerale mentre era ospite sul canale Channel 4: “E ho solo una trentina d’anni!”, aveva scherzato in diretta.

La morte di Emily Hartridge riaccende la polemica sull’uso dei monopattini elettrici in città, soprattutto in quelle più grandi. Non a caso, ultimamente, Parigi ne ha limitato fortemente l’uso dopo numerosi problemi e anche altre metropoli stanno pensando di porre regole più severe. A Londra, l’uso dei monopattini elettrici è vietato su strada e sui marciapiedi, ma dopo la tragedia di Hartridge, la prima vittima in Regno Unito su un monopattino elettrico, potrebbero essere prese altre misure restrittive.

