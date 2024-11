MONOPATTINO, MOLTA POLEMICA! - LE AZIENDE CHE GESTISCONO I SERVIZI DI SHARING DI MONOPATTINI ELETTRICI SONO SUL PIEDE DI GUERRA CONTRO IL NUOVO CODICE DELLA STRADA VOLUTO DA SALVINI - IL PROVVEDIMENTO INTRODUCE L'OBBLIGO DI CASCO PER CHI È A BORDO DEI MEZZI, LA NECESSITA' DI STIPULARE UN'ASSICURAZIONE SUL MONOPATTINO, CHE DOVRA' ANCHE AVERE UNA TARGA - LE AZIENDE: "LA RICHIESTA DI QUESTA POLIZZA VA CONTRO UNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA. CON IL NUOVO CODICE CHIUDIAMO”

Non è nemmeno entrata in vigore e la riforma del Codice della strada si è già fatta dei nemici. Come gli operatori che gestiscono i servizi di sharing di monopattini elettrici, colpiti da tre rivoluzioni: obbligo di casco, assicurazione e targa. «Frutto del sensazionalismo» riassumono dall’associazione di categoria Assosharing. E alcuni minacciano di lasciare l’Italia.

Bisognerà attendere i decreti attuativi per la “targa”, di fatto un contrassegno adesivo, e per l’assicurazione Rc. «Come fossero Suv, ma paghiamo già un’assicurazione — ricorda Giorgio Cappiello, partnership manager Italia di Bird, sharing presente nelle principali città — La richiesta di questa polizza va contro una sentenza della Corte di giustizia europea: i veicoli elettrici sotto i 20km/h non devono pagarla. E non lo faremo».

Perché, nonostante il nuovo codice imponga una velocità massima di 50 km/h e limiti la percorrenza alle strade urbane, «noi prevediamo già una velocità inferiore, secondo un decreto del 2022, e le uniche aree percorribili sono in città », continua Cappiello.

Ma il primo problema è quello del casco. Tra meno di un mese, 15 giorni dopo la pubblicazione della legge in Gazzetta, chiunque voglia guidare un monopattino, non solo i minori, dovrà indossarlo, pena una multa fino a 250 euro. «Come si chiede a una turista americana di portarlo da casa?», dice Andrea Giaretta, vicepresidente Assosharing, oltre che di Dott, azienda di micromobilità attiva in 20 città italiane. E fornire un casco a bordo di ogni mezzo «sarebbe impensabile — sentenzia Cappiello — Non è possibile inserire dei bauletti».[...]

La stima è che le nuove misure comporteranno una riduzione del 40 per cento degli utenti e fino a 3 mila posti di lavoro in meno. È già accaduto in altri Paesi, senza che gli incidenti siano diminuiti. Questo perché, secondo Istat, i monopattini sono causa di appena lo 0,7 per cento delle morti in strada. [...]

