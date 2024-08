MONOPATTINO, MULTIVITTIME - GIULIA GRIGORE, 18ENNE DI SAN GIUSTO CANAVESE, VICINO TORINO, È STATA TRAVOLTA DA UN'AUTO MENTRE ERA A BORDO DEL PROPRIO MONOPATTINO - LA GIOVANE AVREBBE DOVUTO PRENDERE IL BUS PER ANDARE A LAVORO MA, D’ESTATE, I MEZZI PUBBLICI SONO RIDOTTI ALL’OSSO - GIULIA AVEVA PERSO LA MAMMA E DOVEVA LAVORARE PER AIUTARE IL PAPA' A MANTENERE IL PROPRIO FRATELLINO...

Estratto dell'articolo di Alessandro Previati per www.lastampa.it

incidente in cui e morta giulia grigore 1

Giulia Grigore è la ragazza che l’altra mattina, sulla provinciale di San Giorgio Canavese, mentre con il suo monopattino andava verso Rivarolo, si è scontrata con un’auto all’incrocio per Lusigliè. Un botto tremendo che non le ha lasciato scampo. Aveva fatto quella strada tante volte, partendo da San Giusto. E il monopattino, unico mezzo a disposizione, non era un lusso ma una necessità.

Rimasta senza la mamma, Giulia era stata costretta a crescere più in fretta di tante coetanee. La scuola, l’istituto alberghiero e poi la volontà di bruciare le tappe per andare a lavorare prima del tempo. Per aiutare il papà Florin (che tutte le mattine si alza alle 5 per raggiungere Novara e iniziare il turno) e badare al fratellino. Una vita così, senza tanti grilli per la testa, poche distrazioni e tanta abnegazione. Perché anche a 18 anni ci sono delle priorità. La famiglia, innanzitutto. [...]

Giulia lavorava da diversi mesi al Caffè Torino di Rivarolo, uno dei locali storici della cittadina. A settembre avrebbe ottenuto un nuovo contratto. Aveva iniziato quasi per caso, scoprendo che quel mestiere, dietro al bancone, le calzava a pennello. «Solare, sempre sorridente con tutti – la ricorda il titolare Franco Giordano – l’altra mattina, non vedendola arrivare, le ho anche spedito due messaggi scherzosi perché, di solito, spaccava il minuto alle otto». [...]

giulia grigore 1

Giulia aveva appena iniziato a studiare per la patente. Per andare a Rivarolo, di solito, utilizzava i bus di linea. Ma d’estate, i mezzi pubblici in questo angolo di provincia sono ridotti all’osso. L’unica alternativa era prendere il pullman fino a San Benigno per poi salire sul treno in direzione Rivarolo. [...]

giulia grigore 3 incidente in cui e morta giulia grigore 2 incidente in cui e morta giulia grigore 3 giulia grigore 2