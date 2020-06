MONOPATTINO SÌ MA NON COSÌ – LETTERA DI UNA SIGNORA DI 65 ANNI A CAZZULLO: “NON POSSO PIÙ CAMMINARE SUL MARCIAPIEDE SE NON A MIO RISCHIO E PERICOLO, PERCHÉ SI STANNO MOLTIPLICANDO I MALEDUCATI CHE SFRECCIANO A 30 KM/H SUI MALEDETTI MONOPATTINI” - RISPOSTA: “LEI È LA NOSTRA EROINA. SIAMO IN MIGLIAIA A PENSARE CHE IL MONOPATTINO SIA L’ENNESIMA PIAGA DEL NOSTRO VIVERE SOCIALE”

Dal “Corriere della Sera”

MONOPATTINO 4

Caro Aldo, sono una signora di 65 anni, che usa il marciapiede per camminare, perché a quell' uso è destinato, come dice anche il nome. Quando una persona cammina sul marciapiede, si sposta a destra o a sinistra, senza timore, perché sta camminando assorta nei suoi pensieri, e può anche decidere di fermarsi senza preavviso, per cercare qualcosa in borsa.

monopattino elettrico 10

Negli ultimi giorni non posso più farlo, se non a mio rischio e pericolo, perché si stanno moltiplicando i maleducati che sfrecciano a 30 km all' ora silenziosamente sui loro maledetti monopattini elettrici, secondi solo, in maleducazione, ai ciclisti che usano il marciapiede anche se hanno a disposizione la pista ciclabile.

Forse qualche creativo ha inventato delle frecce luminose da incollare sulle chiappe dei pedoni, da azionare per non essere investiti quando si decide di sterzare a destra o a sinistra per guardare una vetrina. Fatemi sapere dove si possono acquistare, non vorrei finire al pronto soccorso!

monopattino elettrico 1

Margherita Simonetta

Risposta di Aldo Cazzullo

Cara Margherita, lei è la nostra eroina. Perché siamo a migliaia a pensare che il monopattino elettrico sia l' ennesima piaga del nostro vivere sociale.

aldo cazzullo foto di bacco

Non bastavano i ciclisti che sfrecciano sul marciapiedi a venti chilometri all' ora su mountain-bike da venti chili; e se ti centrano devi essere fortunato ad arrivarci, al pronto soccorso. Ora sono arrivati i monopattinisti.

L' altro giorno a Roma in via della Vite un' ilare ragazza ha percorso il marciapiede a tutta velocità, tra passanti che schizzavano da ogni parte per evitarla, qualcuno divertito, molti giustamente arrabbiati. Due vigili hanno alzato per un attimo lo sguardo dal blocchetto delle multe, si sono guardati negli occhi, e hanno deciso di fare finta di niente. Ora ce lo diciamo scherzando; ma c' è già chi ha perso la vita: Andrea Cacciari, 60 anni, a Budrio, Bologna.

monopattino elettrico 8

A Parigi, paradiso dei bo-bo (borghesi bohémien), il monopattino elettrico è diventato il simbolo di uno stile di vita smart. Che però esclude quasi tutti gli anziani. E rischia - ma a Roma è una certezza - di diventare un alibi per servizi pubblici scadenti.

Già prima della pandemia i centri storici delle meravigliose città italiane stavano diventando parchi giochi per turisti. Almeno questo aspetto non potrebbe cambiare in meglio?

monopattini elettrici dott roma monopattini elettrici dott roma 1 monopattini elettrici dott roma 2 monopattino elettrico 9 monopattino elettrico 4 VIRGINIA RAGGI E I MONOPATTINI LIME monopattino elettrico 7 monopattino elettrico 2 monopattino elettrico 3 monopattino elettrico 6 MONOPATTINO CONTE MEME