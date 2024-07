MOR-TAXI VOSTRI – A ROMA ARRIVANO FINALMENTE MILLE NUOVE LICENZE PER LE AUTO BIANCHE, MA NON BASTERANNO: SARANNO AUMENTATE ANCORA LE TARIFFE, GIÀ ALTISSIME (CONSIDERATO IL SERVIZIO DA TERZO MONDO) - PER COPRIRE LE CARENZE IN VISTA DEL GIUBILEO, SERVIREBBERO ALMENO ALTRE DUEMILA PERMESSI. MA LA LOBBY DEI TASSINARI SI OPPONE - IL PARAGONE IMPIETOSO CON PARIGI, MADRID E LONDRA E LA SITUAZIONE DRAMMATICA A MILANO RIPRESA DAGLI INFLUENCER AMERICANI… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Giacomo Andreoli per "il Messaggero"

coda per l attesa dei taxi alla stazione termini di roma - video di daniela santanche

Eppur si muove, ma è ancora troppo poco. Dopo venti anni di immobilismo, arrivano mille nuove licenze di taxi a Roma, a cui si legherà l'aumento delle tariffe e forse l'aumento delle doppie guide. Pronto anche il via a 2mila nuove auto di noleggiatori senza conducente, ingaggiati tra gli altri da Uber.

Ma i numeri rischiano di essere inadeguati per rispondere alle necessità dei romani e una goccia nel mare rispetto alle esigenze determinate dai maxi flussi turistici di questi mesi e del Giubileo nel 2025. Mancherebbero infatti almeno altre 1800 licenze per la domanda quotidiana in città e fino a 20mila auto bianche per i turisti e i pellegrini che potrebbero arrivare nel 2025 in occasione del grande evento religioso. Vetture extra che però andrebbero poi equilibrate ai flussi ordinari di medio e lungo periodo dei viaggiatori nella Capitale.

Ad elaborare queste stime è Andrea Giuricin, docente della Bicocca e tra i massimi esperti in Italia del trasporto aereo e su strada, che reputa «del tutto insufficiente» l'aumento delle licenze previsto dal Campidoglio. Al momento nella città metropolitana di Roma ci sono solo mille Ncc e 7800 taxi: 28,52 ogni 10mila abitanti.

taxi a roma

L'area cittadina è la più estesa d'Italia e la popolazione è di circa 4,2 milioni di persone, con circa 35 milioni di pernottamenti lo scorso anno (previsti in forte crescita nel 2024). Nell'anno in corso, poi, negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino si potrebbero superare i 50 milioni di arrivi, mentre per il Giubileo si attendono fino a 30 milioni di pellegrini nella Città eterna. In tutto il Paese fa meglio solo Milano, con 35,85 taxi ogni 10mila abitanti (ma in tutto sono solo 4.800), mentre per Napoli si scende a 25,88 e poi tra i 15 e i 20 a Firenze, Torino, Bologna e Genova.

sciopero dei tassisti a roma

[…] «Nella comunità autonoma di Madrid - spiega Giuricin - ci sono circa 6 milioni di abitanti e circa il 75% in meno di presenze turistiche rispetto a Roma. Eppure, in questo caso, ci sono circa 16mila taxi (46,9 ogni 10mila abitanti) e 9mila Ncc».

Nel mercato madrileno le licenze dei taxi possono essere rivendute (cosa che non succede in diversi mercati europei) e c'è la possibilità di acquistare le autorizzazioni direttamente dal settore pubblico a un prezzo fissato dal pubblico. In Italia, invece, la maggior parte delle licenze dei taxi è stata data gratuitamente ai tassisti, che poi le hanno rivendute ad altri colleghi.

taxi a roma

Non solo: a Madrid è forte la concorrenza con e tra le piattaforme digitali (oltre a Uber e Bolt, ci sono altri nomi come Freenow o Cabify).

[…] La città europea in cui ci sono più taxi, però, è Londra, con 106 auto bianche ogni 10mila abitanti, tant'è che trovarne uno in strada in quasi tutti i punti della città non è difficile.

sciopero dei tassisti a roma

Anche qui vige il modello della forte concorrenza con le piattaforme. Per Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, oltre a prevedere molte più licenze di taxi a Roma e non solo, «servirebbe migliorare il servizio dei mezzi pubblici e fare una vera liberalizzazione, altro che decreto Asset, per mettere in concorrenza tassisti e Ncc».

«Non ci dovrebbero essere più differenze tra le due categorie - aggiunge - eliminando i vincoli territoriali. I tassisti e gli Ncc dovrebbero poter svolgere il servizio dove e quando vogliono e il lavoro per i tassisti non si ridurrebbe vista l'ingente domanda».

