MORALE DELLA FAVA? MAI FIDARSI DI UN'AMICA ESCORT - E' STATA RINVIATA A GIUDIZIO ANGELA GABRIELLA PRINCZ, PORNOSTAR 53ENNE CONOSCIUTA COME "BLUEANGY". E' ACCUSATA DI AVER PUBBLICATO IN RETE UN FILMATO HARD GIRATO CON UNA RAGAZZA 23ENNE - LA GIOVANE LO AVEVA REGISTRATO CON LA PROMESSA CHE L'AVREBBE VISTO SOLO UN'ALTRA PERSONA - QUANDO SI E' ACCORTO CHE "BLUEANGY" L'AVEVA PUBBLICATO SU UN SITO PORNO LA 23ENNE L'HA DENUNCIATA - L'ESCORT SI DIFENDE: "NELLE IMMAGINI IL VOLTO DELLA RAGAZZA RIMANE COPERTO..."

ARTICOLI CORRELATI

Estrattto dell'articolo di Giulio De Santis per www.corriere.it

angela gabriella princz blueangy 1

Il suo desiderio sarebbe stato far vedere il video hot a una sola persona. E invece Veronica (nome di fantasia), 23 anni, si è ritrovata, come se fosse la protagonista di un filmino hard, sugli schermi di quasi cinquemila «spettatori». A mettere in rete la clip, senza il suo consenso, l’altra protagonista del filmato: Angela Gabriella Princz, 53 anni, ungherese, in arte Blueangy, escort di lusso.

Questa la tesi della Procura che ieri ha ottenuto il rinvio a giudizio di Blueangy - che nel suo sito si dichiara anche scrittrice - con l’accusa di diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito.

Alla realizzazione della clip Veronica e la escort arrivano dopo essersi sentite per un lungo periodo via chat. La 23enne è una ragazza timida e trova in Blueangy un’amica con cui confidarsi, a cui rivelare le proprie insicurezze, raccontare i sogni segreti.

angela gabriella princz blueangy 3

Come rivela la giovane, a un certo punto Princz la convince a incontrarsi. Lei accetta. Pensa di potersi aprire ancora di più, di poter essere se stessa. Il loro primo appuntamento risale a maggio 2022. L’ungherese, autrice di tre libri «che per me sono come figli», spinge l’altra a vivere una notte di passione insieme. Veronica accetta, acconsente anche a farsi riprendere. Tuttavia chiede alla escort di rispettare una condizione: la clip potrà essere vista da una sola persona. Chi, è un segreto tra loro. [...]

Passa qualche settimana e una telefonata scuote la vita di Veronica. Un amico l’avvisa che in rete sta circolando un suo video hot. Lei è scioccata. Addirittura scopre che il filmino è finito su un sito porno ed è possibile scaricarlo a pagamento.

La giovane - assistita dall’avvocato Michele Portieri - è terrorizzata. Una domanda, in particolare, la tormenta: se quel filmino lo vedessero i genitori? Chiede alla escort come sia possibile che il video sia a disposizione di chiunque, purché paghi.

angela gabriella princz blueangy 2

Blueangy si difende, insiste sul fatto che nelle immagini il volto di Veronica rimane coperto. Per rassicurarla, sostiene la giovane, la escort s’impegna far sparire il video. Alla promessa però non segue la cancellazione, il filmino resta sul web per oltre un mese. [...]

angela gabriella princz blueangy 5 angela gabriella princz blueangy 4 angela gabriella princz blueangy 6