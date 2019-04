MORGAN DA LEGARE – GLI AMORI, LE PASSIONI TORMENTATE, LE BATTAGLIE IN TRIBUNALE, LE FIGLIE, LA CASA PIGNORATA: SE VOLETE IMPARARE COME VIVERE PERICOLOSAMENTE CHIEDETE A QUEL GENIACCIO DI MARCO CASTOLDI, IN ARTE MORGAN, CHE SI PREPARA A SEMINARE IL PANICO COME GIUDICE A “THE VOICE” – DALLE DICHIARAZIONI SULL’AMORE ETERNO ALLO SPUTTANAMENTO DELLE EX IN TV… (VIDEO)

Arianna Ascioni per "www.corriere.it"

Passioni tormentate

Lo abbiamo visto a Sanremo mentre metteva a ferro e fuoco il palco dell'Ariston insieme ad Achille Lauro e tra poche settimane Marco Castoldi in arte Morgan inizierà la sua nuova avventura come giudice a «The Voice».

Ma in questi giorni, complice il passaggio della scorsa settimana nel salotto serale di Barbara d'Urso per uno scontro uno contro tutti, l'attenzione di molti si è più concentrata sulla sua tumultuosa vita privata che sui progetti professionali in partenza, anche a causa delle sue dichiarazioni su Asia Argento («Non sono bravo a recitare come lei») e Jessica Mazzoli («Lei ha deciso di andarsene, pretendendo soldi»).

Con Asia, amore ribelle

«Il vero amore dura per sempre, anche quando non si sta più insieme. Nulla scalfisce l'incontro di due anime» aveva raccontato Asia Argento al settimanale F nel 2016. Quello tra lei e Morgan è stato sicuramente un rapporto travolgente e tormentato: si sono conosciuti e messi insieme nel 2000, lasciati nel 2007 e ancora oggi continuano - a giorni alterni - a scontrarsi e fare pace.

Sia durante la loro relazione sia dopo la rottura le loro strade si sono incontrate spesso anche a livello artistico: in tv ad esempio i due sono apparsi insieme ad «X Factor» (più di una volta) e a «Ballando con le Stelle» (2016). Morgan - che aveva scritto per lei la colonna sonora del film «Ingannevole è il cuore più di ogni cosa» (2004) - ha anche partecipato all'album di Asia «Total Entropy» del 2013.

Jessica, galeotto fu X Factor

Sono ormai lontani i tempi in cui il frontman dei Bluvertigo dichiarava ai quattro venti il suo amore per l'ex concorrente di «X Factor» Jessica Mazzoli (attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello 16): si può dire che si sia trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, visto che il cantautore l'aveva già notata durante i casting («Prima è arrivato il suo viso pallido, poi lei», aveva detto a Chi).

Ha aspettato che venisse eliminata prima di provarci (perché farlo durante la gara, aveva aggiunto, «sarebbe stato volgare») e quando questo è avvenuto due minuti dopo era già fuori dal suo camerino.

Oggi gli strascichi di quella passione lampo, finita in malo modo - e con un comunicato stampa -, forniscono ancora un sacco di materiale per i giornali di gossip e i «caffeucci». Proprio la scorsa settimana Morgan è stato ospite di «Live Non è la D'Urso» per parlare di questa relazione, e ha accusato Jessica di averlo «incastrato».

Anna Lou e Lara

«Jessica mi ha incastrato»: con quell'espressione - poco galante - Morgan ha fatto riferimento alla figlia Lara, nata alla fine del 2012 dopo solo un anno di fidanzamento. Una bambina che, a detta della sua ex, il cantautore avrebbe visto soltanto due volte in sei anni. E che non è nemmeno stata citata nella sua biografia, a differenza di Anna Lou, la sua altra figlia avuta nel 2001 da Asia Argento («l’unica famiglia che io sia mai stato in grado di avere in vita mia»).

Le battaglie legali in tribunale

Citazione o non citazione nella biografia alla fine tutte e due le sue ex hanno trascinato Morgan in tribunale. Due i fronti delle battaglie legali che lo hanno visto protagonista: gli alimenti, versati solo parzialmente, e l'affidamento delle figlie.

Nel 2010 Asia aveva anche presentato la richiesta di decadenza della potestà genitoriale in seguito alla discussa intervista rilasciata dall'artista alla rivista Max in cui ammetteva di fare uso di droga.

La casa pignorata

A causa degli alimenti non versati ad Anna Lou dal 2011 il Tribunale civile di Monza nel 2017 gli ha pignorato la casa: «Appena ho sgarrato una mezza volta, e non per mia volontà, ecco che subito arrivano il pignoramento e le diffamazioni - aveva scritto in quei giorni difficili in una lettera aperta - “Dai massacriamolo, senza un minimo di rispetto!” e non parlo del ricordarsi di aver detto “ti amo”, ma del minimo rispetto di un essere umano».

Dal canto suo Asia, messa sotto accusa, sempre tramite lettera aveva risposto: «Umanamente mi dispiace per Marco, ma la casa non gliel'ho tolta io, l'ha perso lui quando ha deciso di ignorare totalmente i suoi doveri nei confronti di nostra figlia». Per impedire il pignoramento molti fan del cantautore si erano mobilitati e contemporaneamente, a distanza di pochi giorni, Morgan aveva deciso di vendere su internet numerosi cimeli appartenenti al suo passato.

Ufficialmente per cambiare vita: «Il Morgan che avete conosciuto fino ad oggi è morto — aveva scritto su Facebook —. Chiuso un ciclo di vita, mi preparo ad entrare in uno nuovo fatto di musica nuova, voce nuova, corpo nuovo, stile nuovo. Per compiere questa metamorfosi abbandono definitivamente tutto quello che appartiene al mio passato».

