2 feb 2020 10:35

MORIRE UN GIORNO IN AUSTRALIA – È STATO INDIVIDUATO OGGI SULLE ‘BLUE MOUNTAINS’, IN AUSTRALIA, IL CADAVERE DELL’ESCURSIONISTA ITALIANO MATTIA FIASCHINI – DI LUI NON SI AVEVANO NOTIZIE DA MERCOLEDÌ: ORIGINARI ODI CESENATICO, VIVEVA E LAVORAVA A SIDNEY DA UN ANNO COME BARMAN E CAMERIERE ED ERA UN ESPERTO DI SCALATE…