MORIRE UN GIORNO A ROMA - UNA 75ENNE TRAVOLTA E UCCISA DA UN'AUTO: ERA IN FILA ALLA POSTA DI PIAZZA MEDAGLIE D'ORO - LA MACCHINA CHE HA INVESTITO LA DONNA VIAGGIAVA AD ALTA VELOCITÀ COME CAPITA SPESSO IN QUESTI GIORNI DI STRADE DESERTE NELLA CAPITALE... – VIDEO

Francesco Balzani per leggo.it

Uccisa. Non dal coronavirus, ma da un’auto che l’ha travolta mentre era in fila per entrare alla Posta. Una fila lunga, a causa delle misure di sicurezza in vigore, che finiva addirittura in mezzo alla carreggiata. E’ morta così una signora di 75 anni stamattina a Piazza delle Medaglie d’Oro nel quartiere Balduina.

donna travolta e uccisa a roma

Ad investirla una Peugeot blu che viaggiava ad alta velocità come capita spesso in questi giorni di strade deserte a Roma e che si è fermata subito. L’impatto con la signora - che era in fila con tanto di mascherina - è stato fatale e a nulla è servito l’intervento dell’ambulanza. Subito sono accorsi i familiari - il marito e due figli - della vittima mentre l’ufficio postale ha chiuso anticipatamente i battenti. Sul posto sono intervenute subito anche le volanti di zona che in questi giorni stanno svolgendo controlli a tappeto alla Balduina.

donna travolta e uccisa a roma 1