Era in macchina con la madre, che lo stava accompagnando a scuola. Poi l’incidente, terribile ed assurdo. Un ragazzino di 15 anni ha perso la vita all’alba di martedì travolto dal carico di un camion che all’improvviso si è sganciato: tonnellate di assi di legname che sono precipitate sulla vettura.

incidente in valtellina

È accaduto lungo la statale 38 ad Ardenno, alle porte di Sondrio, in Valtellina. Erano da poco passate le 6.30, quando la vettura, una Skoda Fabia, guidata da una donna di 52 anni con accanto il figlio adolescente, è stata colpita da pesanti travi in legno perse dal mezzo pesante che la precedeva, come si vede dall’immagine pubblicata sul sito GiornalediSondrio.it. Il carico ha sfondato il parabrezza e ucciso sul colpo il quindicenne.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze e l’elicottero del 118 di Como, ma per il ragazzino non c’era più niente da fare. Gravissime le ferite riportate dalla madre, ricoverata in ospedale in codice rosso. Il traffico sulla statale è stato bloccato per permettere i rilievi della Polstrada, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le eventuali responsabilità.