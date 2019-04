MORIRE PER UN PIANTO - VIDEO: ARRESTATO ANCHE IL PADRE DEL BIMBO DI DUE ANNI UCCISO IN PROVINCIA DI FROSINONE, CON L'ACCUSA DI CONCORSO IN OMICIDIO. PER I PM NON HA FATTO NULLA PER IMPEDIRLO O AVREBBE AIUTATO LA MADRE A SOFFOCARLO - IERI SI ERA PURE FATTO INTERVISTARE DALLA TV LOCALE: ''AVREI POTUTO SALVARLO''

VIDEO: IL PADRE DEL BIMBO DICE ''AVREI POTUTO SALVARLO''

Da www.ciociariaoggi.it "Se ci fossi stato in quel momento l'avrei fermata, l'avrei spinta ed avrei salvato il bambino, purtroppo sono arrivato tardi". Parla il papà del piccolo Gabriel, Nicola Feroleto, soffocato dalla mamma. Che aggiunge: "L'ho incontrata la mattina, siamo andati a fare l'iscrizione per il medico, l'ho lasciata all'una e mezza. Stava bene, tranquilla...". Un racconto pieno di particolari ma anche di incredulità per un gesto che nessuno a Piedimonte si sarebbe mai aspettato.

nicola feroleto padre di gabriel ucciso a piedimonte san germano

BIMBO 2 ANNI MORTO: FERMATO ANCHE IL PADRE

(ANSA) - E' stato fermato nella notte, al termine di un lungo interrogatorio, anche il padre di Gabriel il bimbo di due anni ucciso nei giorni scorsi in provincia di Frosinone. L'uomo è accusato di omicidio in concorso. Per la morte del bambino i carabinieri hanno già arrestato la mamma del bimbo.

Per gli investigatori il papà di Gabriel era presente al momento dell'omicidio. L'uomo potrebbe aver assistito al delitto senza fare nulla per impedirlo o aver partecipato attivamente. Intanto oggi dovrebbe svolgersi l'autopsia sul corpo del bambino da cui potrebbero emergere altri dettagli utili agli investigatori. Le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Frosinone vanno avanti per fare piena luce su quello che è accaduto mercoledì pomeriggio.

L'ipotesi è che a far scattare la violenza della mamma di Gabriel possa essere stato un banale capriccio del bambino, il suo pianto disperato perché voleva tornare a casa della nonna. La mamma inizialmente aveva raccontato che il figlio era stato investito da un'auto pirata, ma la sua versione non ha convinto gli investigatori.

nicola feroleto padre di gabriel ucciso a piedimonte san germano

OMICIDIO GABRIEL FEROLETO: OGGI L'AUTOPSIA SUL CORPO DEL PICCOLO

C. Di Domenico per www.ciociariaoggi.it

Dopo il colpo di scena con il fermo nella notte di papà Nicola Feroleto, 48anni nato a Sant'Ambrogio ma residente a Villa Santa Lucia, per l'omicidio del figlio Gabriel di due anni, perpetrato in concorso con la madre del piccolo, Donatella Di Bona, sottoposta anch'essa ieri mattina a fermo, oggi ci sarà l'autopsia sul corpo del piccolo

Questa mattina è previsto il conferimento dell'incarico e l'inizio (intorno alle 12) dell'autopsia sul corpo del piccolo Gabriel che verrà eseguita dal dottor Giuseppe Manciocchi. Le risultanze dell'esame chiuderanno il cerchio, per stabilire con esattezza scientifica se si sia trattato di una morte sopraggiunta per strangolamento o per asfissia.

Gli elementi raccolti dai carabinieri, coordinati dal magistrato Valentina Maisto, dovranno essere messi in correlazione con quanto verrà rilevato attraverso l'autopsia. Il piccolo Gabriel, così come è umano pensare, potrebbe essersi difeso da quella violenza inattesa e innaturale. Potrebbe aver cercato di allontanare la mano della mamma che tante volte aveva stretto per sentirsi più sicuro e che, invece, questa volta gli stava togliendo il respiro.

donatella di bona

I graffi riscontrati sul braccio di Donatella saranno analizzati e correlati alle tracce trovate sotto le unghie del bimbo e sugli abiti. Ogni elemento scientifico servirà a tracciare quell'unica direttrice in grado di raccontare una verità inoppugnabile. La dinamica della violenza resta al vaglio della procura: i passaggi cruciali, le motivazioni, i gesti che hanno accompagnato la disperata richiesta di aiuto sono oggetto d'indagine. Per questo sotto silenzio.

Omicidio di Gabriel, c'è il fermo anche per papà Nicola Feroleto

Prima i sospetti, poi la convocazione in caserma. Papà Nicola è stato sottoposto a interrogatorio nella nottata da parte dei militari della Compagnia di Cassino insieme al reparto operativo del Comando Provinciale di Frosinone. A seguito di una incessante attività investigativa è stato eseguito il fermo disposto dal pubblico ministero che condivideva il quadro accusatorio delineato dai militari nei confronti di Nicola Feroleto di 48 anni, nato a Sant'Ambrogio ma residente a Villa Santa Lucia, per l'omicidio del figlio Gabriel di due anni, perpetrato in concorso con la madre del piccolo, Donatella Di Bona, sottoposta anch'essa ieri mattina a fermo. Le indagini sono state dirette dal procuratore della Repubblica dottor D'Emmanuele e dai sostituti procuratori Maisto e Bulgarini.

la nonna del bimbo foto ciociaria oggi

la madre del bimbo strangolato a piedimonte san germano donatella di bona foto ciociaria oggi i rilievi della scientifica foto ciociaria oggi i rilievi dei carabinieri foto ciociaria oggi la baracca in cui vivevano foto ciociaria oggi