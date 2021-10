13 ott 2021 19:05

MORS TUA, DOTE MEA - IN INDIA UN IMPIEGATO DI BANCA DI 28 ANNI È STATO CONDANNATO ALL’ERGASTOLO DOPO AVER UCCISO LA MOGLIE FACENDOLA MORDERE DA DUE SERPENTI: LA PRIMA VOLTA HA TENTATO CON UNA VIPERA, MA LA 25ENNE È SOPRAVVISSUTA. ALLORA HA COMPRATO UN COBRA, LO HA TORTURATO PER RENDERLO PIÙ AGGRESSIVO E LO HA INFILATO SOTTO LE COPERTE: IL MORSO, QUESTA VOLTA, È STATO LETALE – A INDURLO A COMPIERE L’OMICIDIO SAREBBERO STATI I SOLDI DELLA RAGAZZA. GIÀ IN PASSATO AVEVA TENTATO DI IMPADRONIRSI DELLE SUE PROPRIETÀ E...