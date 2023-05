È MORTA A 70 ANNI MARIA GIOVANNA MAGLIE: GIORNALISTA, OPINIONISTA, SAGGISTA, È STATA PORTATA NELLA NOTTE ALL’OSPEDALE SAN CAMILLO DI ROMA PER UNA COMPLICAZIONE VENOSA E SI È SPENTA – L’AMICA, FRANCESCA CHAOUQUI: “ERO ACCANTO A LEI, HA LOTTATO FINO ALLA FINE COME SEMPRE” – MARIA GIOVANNA STAVA MALE DA TEMPO, A DICEMBRE ERA STATA RICOVERATA PER UN INTERVENTO AL CUORE CHE POI HA AVUTO COMPLICAZIONI – LA CARRIERA: DALL’UNITÀ AL TG2, DAL “FOGLIO” A DAGOSPIA

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023 Scosso e dispiaciutissimo per la morte di Maria Giovanna Maglie. Era una persona generosa, profonda, colta, coraggiosa, di saldi principi. Occorrerà ricordarla come merita. Un abbraccio fortissimo a chi l’ha conosciuta e le ha voluto bene. — Daniele Capezzone (@Capezzone) May 23, 2023

MORTA LA GIORNALISTA MARIA GIOVANNA MAGLIE: “ADESSO È IN PACE”

Estratto dell’articolo di Andrea Parrella per www.fanpage.it

MARIA GIOVANNA MAGLIE

È morta Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista. A darne notizia è Francesca Chaouqui, che scrive sui social: "Amici miei, Maria Giovanna Maglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre.

È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace". Maglie stava male da tempo, lo scorso dicembre la notizia di un ricovero durato due mesi.

Il ricovero e l'operazione nel 2022

MARIA GIOVANNA MAGLIE E FRANCESCA CHAOUQUI

Alla fine del 2022 era stata la stessa Maria Giovanna maglie a far sapere dei suoi problemi di salute e di un lungo ricovero di circa due mesi. Maglie aveva così spiegato le ragioni della sua assenza in un'intervista a Fanpage.it: "Sto un po’ meglio. Ho avuto un intervento al cuore abbastanza importante che purtroppo, nel postoperatorio, ha avuto delle complicanze inaspettate. Questo ha allungato sia la malattia che la degenza. Sono stata male, con un’anemia violentissima". Sulle cause specifiche dell'operazione aveva detto: "Un aneurisma che non è scoppiato. Avevo, e grazie a Dio non ho più, un aneurisma dell’aorta".

maria giovanna maglie

BIOGRAFIA DI MARIA GIOVANNA MAGLIE

Da www.cinquantamila.it – la storia raccontata da Giorgio Dell’Arti

Venezia 3 agosto 1952. Giornalista. Prima inviata dell’Unità (fino all’87), poi al Tg2 (1988-1993). Negli ultimi anni ha scritto sul Giornale e sul Foglio, si è esibita in tv (Tempi moderni), ha condotto un filo diretto (a tema) con gli ascoltatori su Radio 24. Nel 2002 ha pubblicato una biografia non autorizzata di Oriana Fallaci (Oriana. Incontri e passioni di una grande italiana, Mondadori).

• Collabora con Libero e Dagospia. Nel 2007 in tv come opinionista all’ Isola dei famosi e a Buona Domenica nel 2008.

maria giovanna maglie

• Grassa, formidabile parlantina, ti guarda dritto negli occhi.

• Corrispondente da New York del Tg2, «i giornali scrivevano articoli dai titoli sobri (“A New York va in onda la truffa”), sparavano cifre sui costi della gestione dell’ufficio americano dalla Maglie (70 miliardi). Finché, articolo dopo articolo, Pierluigi Celli, allora direttore del personale, la convocò e le sventolò sotto il naso una lettera di licenziamento. Nessuno pianse sulla sua cacciata. Non l’aiutava la fama di craxiana spinta (“ambasciatrice di Craxi a New York”) in un momento in cui Craxi contava meno del due di denari quando briscola è coppe. Approdata al Garofano dopo un passato di falce e martello nella redazione dell’Unità: quindi anche traditrice. Un giudice disse che non c’era nulla di irregolare nei suoi conti. Ma la cosa non faceva più notizia. Lei chiese di tornare alla Rai. Ma la Rai disse no» (Claudio Sabelli Fioretti).

maria giovanna maglie foto di bacco MARIA GIOVANNA MAGLIE