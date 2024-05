È MORTA A 88 ANNI BETTE NASH, LA HOSTESS PIU' LONGEVA DEL MONDO - AVEVA INIZIATO LA SUA CARRIERA NEL 1957, A 21 ANNI, CON LA "EASTERN AIRLINES", DIVENTANDO UNA PRESENZA FAMILIARE PER I "PENDOLARI" DELLA LINEA NAVETTA TRA WASHINGTON DC E BOSTON - NASH È MORTA IL 17 MAGGIO IN UN OSPIZIO: LE ERA STATO RECENTEMENTE DIAGNOSTICATO UN CANCRO AL SENO…

(ANSA) - Bette Nash, l'assistente di volo più longeva del mondo, è morta all'età di 88 anni dopo quasi 70 anni di servizio. La notizia è stata data dal suo datore di lavoro, American Airlines, in un post su X. "Ha iniziato nel 1957 e deteneva il Guinness mondiale per l'assistente di volo più longeva. Bette ha ispirato generazioni di assistenti di volo. Vola in alto, Bette", ha scritto la compagnia aerea.

Nash aveva iniziato la sua carriera all'età di 21 anni con la Eastern Airlines, il precursore dell'American Airlines, lavorando sul volo navetta tra Washington Dc, dove viveva, e Boston. Preferiva questa rotta breve perché le permetteva di trascorrere tutte le notti a casa. Aveva intenzione di trasferirsi dopo qualche anno, ma alla fine è rimasta, diventando una presenza familiare per i frequent flyer sulla linea. Non si è mai ritirata ufficialmente dal suo incarico. "Le persone sono esattamente le stesse", disse nel 2017 a Cbs News.

"Tutti hanno bisogno di un po' d'amore". Secondo alcuni media statunitensi, sarebbe morta il 17 maggio in un ospizio dopo che le era stato recentemente diagnosticato un cancro al seno. L'Associazione degli assistenti di volo professionisti, il sindacato che rappresentava la signora Nash, si è detto rattristato dalla sua scomparsa: "I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile. Bette sarà sempre parte integrante della nostra storia e non sarà dimenticata", ha fatto sapere.

